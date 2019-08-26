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تكنولوجيا: الصندوق العالمى للطبيعة يكشف عن صور مروعة لدمار حرائق غابات الأمازون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم إلتقاط هذه الصور المروعة فى منطقة بورتو فيلهو فى ولاية روندونيا بالبرازيل، والتى تظهر أثار حرائق غابات الأمازون، حيث تم تسجيل حوالى 73،000 حريق فى غابات الأمازون المطيرة بالفعل هذا العام، فيما تعد الغابة المطيرة هى موطن لحوالى ثلاثة ملايين نوع من النباتات والحيوانات، ومليون نسمة من السكان الأصليين.

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وبحسب موقع mirror البريطانى، فخلال هذا العام كانت هناك 85 ٪ حرائق أكثر مما شوهد فى عام 2018 بأكمله، وغالبا ما يتم الإعتماد على هذا الحرائق لتطهير الأراضى وإعدادها للزراعة، لكن ليس عادة بهذه الكثافة، خاصة وأن هناك الكثير من الناس لا يزالون يعيشون فى المناطق المتضررة، كذلك فإن موسم الجفاف الحالى يسهم أيضًا فى الانتشار السريع لهذه الحرائق.

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الجدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية أعربت عن قلقها البالغ إزاء ما تتعرض له غابات الأمزون من حرائق مستعرة، كما أبدى الاتحاد الأوروبى، فى الوقت نفسه، استعداده لمساعدة الحكومتين البرازيلية والبوليفية فى استخدام نظام رسم الخرائط الأقمار الصناعية التابع للاتحاد، على حد قول الصحيفة.

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حرائق الأمازون

 

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حرائق غابات الأمازون

 

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دمار الغابات

 

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الحرائق 
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حرائق الأمزاون

 

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دمار غابات الأمازون

 

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