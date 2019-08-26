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تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. الهند تساعد السوشيال ميديا ومخاوف من عملة فيس بوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدءا من تحذير الخبراء من الروبوتات الجنسية وإمكانية استخدامها لقتل مستخدميها، وصولا بإعلان الهند على مساعدة شركات السوشيال ميديا على زيادة إيراداتها، كان اليوم مليئا بالكثير من الأخبار المهمة، والأحداث البارزة المختلفة، والتى نستعرضها فيما يلى:

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