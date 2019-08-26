شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: في مثل هذا اليوم.. سيجموند يان يصبح أول ألمانى يصل الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع ذكرى وصول أول ألماني للفضاء، وذلك في 26 أغسطس 1978، حيث أصبح رائد الفضاء والطيار سيجموند يان الأول من بين شعبه فى الوصول إلى خارج كوكب الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإن يان طيارًا خبيرًا في سلاح الجو الألماني ودرس في أكاديمية جاجارين للقوات الجوية في الاتحاد السوفيتي في الستينيات.

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كما أنه في عام 1976، تم اختياره مع طيار ألماني آخر للبرنامج، الذي تم تصميمه لمساعدة حلفاء الاتحاد السوفيتي في مهمات فضائية.

ووصل إلى الفضاء من خلال انضمامه إلى ثلاثة رواد فضاء سوفيات في مهمة سويوز 31 إلى محطة ساليوت 6 الفضائية، حيث التقط صوراً للأرض باستخدام كاميرا جديدة متعددة الأطياف.

كما أجرى تجارب في علم الأحياء والفيزياء وعلوم المواد، وبعد حوالي 8 أيام في الفضاء، عاد إلى موطنه.