شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. علماء النبات يصنعون بيئة تحاكى تربة المريخ لإيجاد طرق للزراعة عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول العلماء التوصل إلى طريقة لزراعة المريخ، ولعل بول سوكولوف، عالم النبات وعلم البيئة في المتحف الكندي للطبيعة، من بين هؤلاء الذين اتخذوا خطوة فعلية مع طاقم من محطة مارس ديزيرت للأبحاث (MDRS) في ولاية يوتا.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، يعيش الطاقم مثل رواد الفضاء لمدة أسبوع مع جداول زمنية للعديد من التجارب العلمية.



بيئة تحاكى المريخ

ويقود خبراء علم النبات بالمنشأة، بمن فيهم شانون روبرت، مدير MDRS، وديفيد موراي، مدير MDRS GreenHab، برنامجًا مستمرًا لرحلات تركز على النباتات من الموائل.

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وتظهر المناظر الطبيعية المتمثلة في الحجر الرملي على غرار الصخور على سطح المريخ، والتربة مماثلة لسطح الكوكب الأحمر، وهو يجعل الطاقم يشعر وكأنه يعيش على كوكب آخر.



بيئة تحاكى المريخ2

ويستضيف العالم بعض الأنواع التي يعتقد علماء النبات أنها تنمو فقط في منطقة يوتا التي تثير اهتمام سوكولوف وزملاؤه لأنها مميزة، وتشتمل هذه الأنواع على حشائش كثيفة غزيرة تدعى Halogeton glomeratus وزهور برية محلية ، مثل Cleomella palmeriana التي تتميز بأزهار صفراء صغيرة، و Phacelia demissa التي تحتوي على أزهار أرجوانية.

وتقوم طواقم MDRS أيضًا بمحاكاة مهام المريخ من خلال زراعة النباتات بالمنشأة، نظرًا لأن التفكير هو أن يمكن للمستوطنين على سطح المريخ إنتاج بعض المنتجات التي يتناولونها.