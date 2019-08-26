شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بريكست" يغضب مستخدمى الأيفون.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى حالة من الفوضى فى مجالات السياسة والأعمال فقط، بل يؤدى أيضا إلى بعض الأزمات فى عالم التكنولوجيا، وكان آخرها تطبيق الحكومة البريطانية والذى يتيح لمواطنى الاتحاد الأوروبى المقيمين فى بريطانيا بتقديم طلب للبقاء فى البلاد.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى فأصدرت بريطانيا التطبيق إلا أنه أصبح متاحا لأجهزة أندرويد فقط، وليس الآيفون، إذ تقول الحكومة البريطانية إنه يمكنك فقط استخدامه إذا كنت من مستخدمى الأندرويد لتسجيل مستنداتك والسماح لك بالبقاء فى بريطانيا، وإذا كنت من أولئك الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى جهاز الأندرويد، فيجب تقديم المستندات الخاصة بك عن طريق البريد أو شخصيا.

ويتم إخبار المتصلين بخط المساعدة أن من لديهم هاتف أيفون سيكون عليهم "استعارة جهاز أندرويد"، أو زيارة مركز حكومى شخصيًا لاستكمال طلباتهم.