شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو صادم..يعرض سرقة سيارة تسلا شديدة التأمين فى 30 ثانية فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة جريئة، سرق اللصوص سيارة كهربائية آمنة للغاية تابعة لشركة تسلا من طراز Model S فى لندن باستخدام جهاز key fob attack فى أقل من 30 ثانية ولم يحصل المالك على أى إنذار.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقد سُرقت السيارة التى تجاوزت قيمتها 90.000 جنيه باستخدام قرصنة بدون مفتاح، وهى تقنية تُستخدم الآن بشكل متكرر لسرقة السيارات، لكن تسلا كانت استثناءً، حيث تتمتع سيارتها بطبقات إضافية من الأمان مع "تشفير محسّن" ورمز PIN اختيارى لمستخدميها، وإذا قام مالك بتنشيط وظيفة "PIN to Drive"، فسيتعين على أى شخص يحاول سرقة السيارة معرفة رقم التعريف الشخصى أولاً.

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و يبدو أن مالك Tesla لم يقم بتنشيط ميزة "PIN to Drive"، ووفقًا لـ The Verge، التقطت الكاميرا المثبتة فى الممر حادث السرقة، وباستخدام جهاز لوحى وهاتف بالترادف، اعترض اللصوص فى نهاية المطاف التردد المستخدم من قبل الـ key fobالرئيسى لمالك تسلا، حيث يعد key fob، هو جهاز أمان صغير مع مصادقة مضمنة تستخدم للتحكم وتأمين الوصول إلى خدمات الشبكة والبيانات.

وعقب تمكن اللصوص من اختراق السيارة، قام اللصوص بنقل هذه الإشارة إلى السيارة، حيث يخدعونها لتعتقد أن المالك كان يستخدم مفتاح السيارة للدخول والقيادة، وفى الفيديو، يظهر أحد اللصوص وهو يحمل نظام الهجوم fob الرئيسى قبل أن يقوم شريكه بعكس سيارة تسلا وقيادتها بعيدًا، فيما قال التقرير "إن إحدى طرق منع السرقات مثل هذه هى الحفاظ علىkey fob الخاص بك في" حقيبة فاراداى "عندما لا تكون قيد الاستعمال بحيث لا يمكن اعتراض الإشارة فى المقام الأول".