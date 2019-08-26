شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صواريخ سبيس إكس تحطم نوافذ المنازل.. والشرطة تحذر الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر رجال الشرطة الذين يعيشون بالقرب من منشأة تديرها شركة سبيس إكس التابعة لـ "إيلون ماسك" من أن الرحلة التجريبية لصاروخ Starship، قد تشكل خطرا على العديد من المنازل المجاورة لمنطقة الإطلاق.

وبحسب موقع metro البريطانى، فإن Boca Chica Village هى مستوطنة صغيرة بولاية تكساس الأمريكية يشغلها 26 شخصًا فقط، قام فيها الضباط بتوزيع منشور زعموا فيه حدوث عطل أثناء رحلة صاروخية، مما قد يخلق "حدث ضغط زائد"، وأخبرت الرسالة السكان أنهم سيطلقون صفارات الإنذار قبل 10 دقائق من رحلة تجريبية فى 26 أغسطس.

وعلى السكان المحليين بعد ذلك بذل الجهود لإخلاء المنطقة، وقال التحذير: "هناك خطر من أن يؤدى خلل فى مركبة SpaceX أثناء الرحلة إلى إنشاء ضغط زائد يمكنه كسر النوافذ، لذلك من أجل حماية الصحة والسلامة العامة، فمن المستحسن أن تفكر مؤقتًا فى إخلاء مكانك، والأشخاص الآخرين، والحيوانات الأليفة، من المنطقة أثناء أنشطة الرحلات الفضائية، وعلى الأقل، يجب عليك الخروج من منزل، وأن تكون خارج أى مبنى ضمن الممتلكات الخاصة بك عندما تسمع صفارات الإنذار الشرطة التى سيتم تفعيلها فى وقت نشاط رحلة الفضاء لتجنب أو تقليل خطر الإصابة".

وقد أزعج التحذير السكان المحليين، وقالت شيريل ستيفنز، مالكة منزل فى القرية، لـ Business Insider: "لقد أصبت بالصدمة والغضب والقلق".