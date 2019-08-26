تكنولوجيا: تثبيت رقائق إلكترونية فى الأشجار بالبرتغال للاعتناء بها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس مدينة بونشال بجزيرة ماديرا البرتغالية تطبيق نظام جديد مبتكر لحماية الحياة النباتية من خلال تثبيت رقائق ؟إلكترونية فى جميع الأشجار بالمناطق العامة بهدف الاعتناء بها وصيانتها. وذكر المسؤولون بالبلدية، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية، أن المرحلة الأولى من المشروع تهدف لتحليل وصيانة الأشجار وتسجيل المعلومات المتعلقة بالعمر وتاريخ الصيانة والأمراض المحتملة وتحديد الموقع الجغرافى فى قاعدة البيانات. وفى المرحلة الثانية من المشروع سيتم الحصول على تطبيق هاتف محمول يسمح بالقراءة الفورية لمعلومات كل شجرة عبر الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي "تابلت"، بهدف ضمان الإدارة الكاملة لمجموعة متنوعة من الأنواع الموجودة، وكذلك الصيانة المناسبة والفعالة للأشجار في البلدية ، ومنع الأمراض وتوقع أي احتياجات للتدخل.

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