شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا" تنشر صورة لموت نجم يشبه الشمس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لـ"ناسا" نجما يحتضر فى كوكبة الجوزاء، ويدعى NGC 2371/2، وهو نجم فى نهاية دورة حياته ويشبه شمسنا.

ونشر موقع "سبوتنيك" تقرير عن الحدث، لافتا إلى أن الصورة حيرت العلماء فى بداية الأمر، فقد ظنوا أن هناك جسمان يشكلان سديما كوكبيا، أحدهما فى أعلى يمين الصورة والآخر فى أسفل اليسار.

ومع ذلك، فقد تبين أن الجسمين هما المادة التى يتكون منها النجم، والتى تنبعث منه ويلقيها فى الفضاء عندما يموت، النقطة المضيئة فى وسط الصورة هى بقايا النجم.

تضيء بقايا النجم بالإشعاع النشط الذى يثير الغاز المحيط به. وكشفت ناسا على موقعها، أن الصورة ستستمر بالتغير على مدى آلاف السنين القادمة، حتى يبرد الجسم ويغمق ويصبح قزمًا أبيض.