شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تفرض تحديات جديدة على سوق الألعاب السحابية بانطلاقها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة جوجل لسوق الألعاب السحابية للإطلاق قريبا، حيث ترغب فى أن تحدث منصة Stadia ضربة كبيرة عند إطلاقها فى نوفمبر.

ووفقا لما ذكره موقع "techxplore" التكنولوجى، كشفت جوجل فى الولايات المتحدة النقاب عن تفاصيل برنامجها الناشئ فى معرض Gamescom التجارى فى كولونيا هذا الأسبوع على أمل أن تتمكن من اكتساب قوة جذب هائلة بين لاعبى الألعاب لتجاوز مقدمى خدمات الألعاب الحاليين الآخرين.

ويعد Gamescom أكبر حدث فى صناعة الألعاب الأوروبية ونافذة كبيرة لحالة اللعب فى سوق مليء بالنشاط تقدر قيمته بنحو 135 مليار دولار على مستوى العالم العام الماضى، فيما تمثل منصات الهواتف المحمولة نحو النصف.

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وتقدم منصة Stadia فرصة لمستخدمى USP للعب لعبتهم المفضلة على مجموعة من المنصات بجودة عالية الدقة على وسائط مختلفة من الوسائط الذكية التلفزيون إلى وحدة التحكم أو الهواتف الذكية.

وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة Google Sundar Pichai، أن الفكرة هى بناء منصة ألعاب للجميع فى أعقاب طرح مبدئى فى 14 دولة باستخدام نموذج اشتراك بعد عملية شراء مبدئية للأجهزة، وبعض الألعاب ستكون مجانية والبعض الآخر سيتطلب الدفع.

ويجب أن تتعامل جوجل مع العقبات الفنية المختلفة التى تصاحب مجال تطوير الألعاب السحابية، بالإضافة إلى مهمة تحويل اللاعبين إلى Stadia.

وعلى الرغم من أن Stadia يعد بدقة عالية تصل إلى 4K بسرعة 60 إطارًا فى الثانية لتتأخر فى الحد الأدنى من الوقت، يبقى على المنصة إقناع اللاعبين الذين قد لا يكون لديهم شاشات ملائمة بشكل مناسب مع اتصالات الألياف البصرية ذات النطاق العريض أو اتصالات 4G للاشتراك.