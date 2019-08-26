شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء يحذرون من الروبوتات الجنسية: قد تتعطل وتهاجم المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم أن الروبوتات الجنسية كانت منذ فترة مقصورة على عالم الخيال العلمى، إلا أنها أصبحت حقيقة كبيرة هذه الأيام، وكما يوحى اسمها، تم تصميم هذه الروبوتات لممارسة الجنس، ولكن الآن حذر أحد الخبراء من أن الروبوتات الجنسية Sexbots يمكن "بسهولة" أن تتعطل وتهاجم المستخدمين.

وبحسب موقع mirror البريطانى، قال المهندس "بريك دولبانجر"، الذى يعمل مع شركة Realbotix، أن وجود خطأ بسيط فى الترميز وبرمجة الروبوتات يمكن أن يحول الروبوتات الجنسية ضد أصحابها، وأضاف :" إنه أمرا مخيف، الروبوت في النهاية آلة وستظل الروبوتات دائمًا آلة، ولن تكون أكثر من ذلك لأنه ممكن أن ينهار في أي لحظة .

واستكمل :"لقد قلت دائمًا، عندما تستطيع مادة اصطناعية دعم نفسها، ستكون تلك المادة الاصطناعية أقوى بكثير من الإنسان العادى، كما ستكون أكثرمتانة، فبدلاً من وجود عظام سيكون لها هيكل قوى من البلاستيك أوالألمنيوم، وستكون قوية جدًا ولن تتعب ولن تتوقف ما لم تنفد امدادات الطاقة، وإذا ما خرج هذا الشيء عن نطاق السيطرة، فقد يتسبب ذلك فى بعض الأضرار الجسيمة".

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ومما يدعو إلى القلق، أن Brick يدعى أن كل ما يتطلبه الأمر هو سطرواحد سيئ من التعليمات البرمجية ليقوم الروبوت الجنسى بالتحول ضد مستخدمه، وأضاف: "إذا ارتكبت خطأً واحدًا وكان لديك سطر من التعليمات البرمجية السيئة هناك وتصل إلى هذا السطر من التعليمات البرمجية السيئة، استنادًا إلى ما تفعله أو مكانه أو فى العديد من الحالات الأخرى، فقد يقرر هذا فقط ما ينبغى على الروبوت فعله".

ويأتى تحذير Brick بعد فترة وجيزة من ادعاء عالم المستقبليات الدكتور إيان بيرسون بأنه يجب أن يكون هناك "قوانين بصرية" لمنع ممارسة الجنس مع روبوتات الجنس، وأوضح: "هذا ممكن (نحن لا نعرف الفرق) ولكن التنظيم قد يفرض بعض الاختلاف المرئى ليكون واضحًا".