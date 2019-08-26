شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تخطط لمساعدة السوشيال ميديا على زيادة إيراداتها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تباطؤ نمو المستخدمين على العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعى فى الأسواق العالمية الرئيسية، قررت الهند مساعدة وسائل التواصل الاجتماعى فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ على زيادة الإيرادات عبر زيادة الإنفاق على الاعلانات، وذلك بحسب موقع gadgetsnow الهندى.

ووفقا لشركة الأبحاث السوقية Forrester، فسيصل إجمالى الإنفاق على الإعلانات الاجتماعية إلى 165.6 مليار دولار فى عام 2023، ارتفاعًا من 75 مليار دولار فى عام 2018 - بمعدل نمو سنوى مركب قدره 17.1 فى المئة، حيث قال التقرير: "ستنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم بشكل أسرع، حيث ستستحوذ على نصيب الولايات المتحدة وأوروبا من الإنفاق الاجتماعى الإعلانى العالمى".

وقال تقرير "توقعات وسائل التواصل الاجتماعي" الصادر عن شركة فوريستر، من عام 2019 إلى 2023، إن حصة آسيا والمحيط الهادئ من الإنفاق العالمى سترتفع من 30 فى المئة فى عام 2018 إلى 35 فى المئة فى عام 2023، ويرجع ذلك فى معظمه إلى النمو فى الصين.

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وأظهرت النتائج أن نمو المستخدمين يتباطأ فى معظم الأسواق الرئيسية فى آسيا والمحيط الهادئ باستثناء الهند، وعلى هذا النحو، يركز اللاعبون الرئيسيون الآن على زيادة نمو الإيرادات.

وقال ميناكشى تيوارى، محلل التنبؤ فى فورستر: "نتيجة لذلك، سجلت اليابان، أكبر سوق لتويتر خارج الولايات المتحدة، نمواً بنسبة 35.1 فى المئة فى إيراداتها لكل مستخدم فى عام 2018"، بالإضافة إلى ذلك، مع تباطؤ النمو فى عدد المستخدمين الاجتماعيين، فإنهم قادرون على إعادة الأسواق الرئيسية.

فيما تعد التنسيقات ذات القيمة المضافة، مثل الفيديو، هى المحرك الأساسى للدخل لكل مستخدم على المنصات الاجتماعية، وسوف تنمو إعلانات الفيديو الاجتماعية من 17.6 مليار دولار فى عام 2018 إلى 56.5 مليار دولار فى عام 2023، كما سينمو معدل النمو السنوى المركب (CAGR) من 26.3 فى المئة.

وقال التقرير: "آسيا والمحيط الهادئ ستحل محل أمريكا الشمالية باعتبارها المنطقة التى تنفق أعلى الدعاية الاجتماعية"، وتمثل الصين بالفعل 44 فى المئة من الإنفاق على الإعلانات الاجتماعية فى آسيا والمحيط الهادئ، وأضاف تيوارى: "نتوقع أن تنمو من 9.9 مليار دولار فى عام 2018 إلى 27.6 مليار دولار فى عام 2023 إلى معدل نمو سنوى مركب قدره 22.8 فى المئة.