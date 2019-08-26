شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دخان كثيف يغمر شمال البرازيل تزامنا مع حرائق غابات الأمازون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط تقرير لموقع Phys” الأمريكي الضوء على انتشار الدخان الكثيف فى البرازيل، والذى يتسبب فى خنق غابات الأمازون المطيرة في البرازيل، مما يعرضها للمزيد من الدمار.

كما غمر الدخان ولاية روندونيا الشمالية الغربية، وهي من أكثر المناطق تضرراً من الحرائق، إذ يعيش الناس تحت غطاء من الدخان.

وقال مواطنة تدعى ويليس دا كليانا لوكالة الأنباء الفرنسية: " لقد عشت هنا لمدة 20 عاماً، وشاهدت الكثير من الحرائق، لكن لم أر مثل دخان الأيام الأخيرة من قبل، إذ أثر الدخان على 100% من حياتنا اليومية، حيث نستيقظ متعبين من استنشاق الدخان"

وأضافت دا كليانا أن الحرائق التي اندلعت في الأيام الأخيرة قد هددت شركة تأجير السيارات التى تعمل بها، كما أدت إلى إلغاء الرحلات الجوية في المطار المحلي، فلا يمكن الرؤية بوضوح.

Advertisements

جدير بالذكر إن أكثر من 79513 حريق تم تسجيلها في البرازيل هذا العام تقع في منطقة الأمازون، وبدأ 1130 بين الجمعة والسبت مما أدى إلى وفاة بعض الأشخاص بسبب صعوبة التتفس.