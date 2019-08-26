تكنولوجيا: المشرعون الأمريكيون لا يزالون قلقين من عملة فيس بوك المشفرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت "ماكسين ووترز" رئيسة لجنة الخدمات المالية فى مجلس النواب الأمريكى إنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عملة فيس بوك الرقمية المسماة ليبرا (Facebook Libra) بعد اجتماعها مع المسئولين الحكوميين فى سويسرا، مقر اتحاد ليبرا، والذى قيل ان فيس بوك هو الذى سيكون مسئولا عن تنظيمها.
وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، قالت عضوة الكونجرس فى بيان "بينما أقدر الوقت الذى استغرقه مسئولو الحكومة السويسرية لمقابلتنا، إلا أننى ما زلت قلقًا من السماح لشركة تكنولوجية كبيرة بإنشاء عملة عالمية بديلة خاضعة لسيطرة القطاع الخاص".
ويحاول موقع فيس بوك جعل واشنطن تقف إلى جانبها بعد أن صدمت شركة التواصل الاجتماعى المنظمين والمشرعين بإعلانها فى يونيو بأنها تأمل فى إطلاق عملة رقمية جديدة تسمى "ليبرا" فى عام 2020، ويشعر صناع السياسة والجهات الرقابية المالية فى الداخل والخارج بالقلق إزاء تأثير تبنى الميزان على نطاق واسع من قبل مستخدمى فيس بوك البالغ عددهم 2.38 مليار مستخدم على النظام المالى العالمى.
وسوف يتم إصدار العملة وإدارتها من قبل "Libra Association" فى جنيف، سويسرا، وقد التقت ووترز بممثلين من الأمانة العامة للدولة للشئون المالية الدولية فى سويسرا، والمفوض الفيدرالى لحماية البيانات والمعلومات، وهيئة الإشراف على الأسواق المالية، والمشرعين السويسريين، وقالت إن المسؤولين السويسريين ساعدوا فى فهم "وضع وتعقيد وضخامة خطط فيس بوك".
فيما انتقد المشرعين الأمريكيين فيس بوك بسبب خططه فى جلسة استماع فى يوليو، قائلين إن الشركة لم تثبت أنها يمكن الوثوق بها لحماية النظام المالى العالمى وبيانات المستهلكين.
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