شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "برولايت+ساوند الشرق الأوسط" معرض لأحدث تقنيات الصوتيات والمرئيات بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف دبي الدورة الخامسة من معرض "برولايت + ساوند الشرق الأوسط"، للتقنيات والخدمات المتخصصة في الفعاليات والترفيه، وصناعة الصوت والصورة في الفترة من 15 في 17 أكتوبر المقبل، في مركز دبي التجاري الدولي، بمشاركة أكثر من 50 جهة عارضة من 10 بلدان، مختلفة فيما يتوقع أن يجتذب ما يزيد عن 2700 من تجار وخبراء هذه الصناعات.

وتسعى الجهات العارضة إلى الاستفادة من المكانة التنافسية المتنامية لمنطقة الشرق الأوسط في قطاع الترفيه بوصفها وجهة عالمية رائدة للفعاليات الترفيهية الضخمة، حيث تأتي دولة الإمارات في مقدمة دول المنطقة المهتمة بالاستثمار في تطوير الوجهات الترفيهية الجاذبة والمتبنية لأحدث تقنيات وتجهيزات الإضاءة والصوت التي تستعرضها منصة "برولايت + ساوند الشرق الأوسط" لهذا العام مما يتيح فرص أكبر أمام الجهات المشاركة في استكشاف فرص النمو المرتبطة بهذا النوع من الصناعات والخدمات الفنية.

ويقام بالتوازي مع معرض "برولايت + ساوند الشرق الأوسط" منتدى " منتدى تقنيات الفعاليات وتطوير الترفيه " ويفتح أبوابه مجانا أمام الحاضرين بمشاركة نخبة من أبرز العقول من مختلف أنحاء العالم لمشاركة رؤاهم وخبراتهم مع الحاضرين وذلك عبر سلسلة من الجلسات التقنية والحوارات وعروض الدراسات.

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وتشمل أجندة المعرض إقامة مهرجان ’سامبل ميوزك‘ الذي سيفتح أبوابه مجانا أمام الحاضرين ويضم منطقة اختبار واستعراض خاصة بمجالات تنسيق الموسيقى والتوليف والتحكم الصوتي إلى جانب اختبارات موسيقية حية لمنسقي الاسطوانات والمنتجين وخبراء الصوتيات وسيستقطب المهرجان نخبة من أهم فناني الموسيقى الإلكترونية من برلين وباريس ولندن لاستعراض أحدث الأدوات الصوتية والتقنيات البصرية.

وتتزامن الدورة السنوية الخامسة من "برولايت+ ساوند الشرق الأوسط" مع انطلاق الدورة الجديدة لـ "معرض الشرق الأوسط للإضاءة 2019" والذي تقوم بتنظيمه ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط في الفترة ذاتها في مركز دبي التجاري العالمي والذي يضم معرضا ومؤتمرا وحفل جوائز خاصة بمجال تصاميم وتقنيات الإضاءة.