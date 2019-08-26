صورة رسمية مسربة للهاتف Huawei Mate 30 Pro تؤكد لنا قدومه مع أربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهرت اليوم صورة رسمية مسربة للهاتف Huawei Mate 30 Pro على شبكة الإنترنت، وهي تؤكد لنا مرة أخرى قدوم هذا الهاتف مع وحدة دائرية الشكل في الواجهة الخلفية تضم أربع كاميرات، على الرغم من أن بعض التسريبات السابقة إقترحت قدوم الهاتف مع ثلاث كاميرات فقط في الخلف.

على عكس الهاتف Huawei Mate 20 Pro الذي يضم ثلاث كاميرات وفلاش LED في وحدة الكاميرا المربعة الشكل، فالهاتف Huawei Mate 30 Pro سيضم في حالة إذا كانت هذه الصورة المسربة الجديدة صحيحة أربع كاميرات في الوحدة الدائرية بينما سيتم نقل الفلاش LED إلى الجانب.

وعلى ما يبدو، فسوف يضم الهاتف Huawei Mate 30 Pro كاميرا أساسية وكاميرا واسعة الزاوية وكاميرا مُقربة إضافة إلى كاميرا Time Of Flight من أجل إستشعار معلومات العمق ومن أجل تطبيقات الواقع المعزز. وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فهي إقترحت قدوم الكاميرا الأساسية والكاميرا الواسعة الزاوية مع مستشعرين كبيرين، بينما ستوفر الكاميرا المقربة التي تستند على مبدأ المنظار تقريبًا يصل إلى ×5.

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وعلاوة على ذلك، فقد سمعنا في الفترة الماضية كذلك أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيدعم الشحن السلكي السريع بقوة 40W، والشحن اللاسلكي السريع بقوة 25W مع العلم بأنه تم رصد شركة Huawei في الأونة الأخيرة تقدم شاحنًا لاسلكيًا بقوة 30W لهيئة الإتصالات الفيدرالية FCC من أجل المصادقة عليه. وفي كلتا الحالتين، سيكون هذا أسرع شاحن لاسلكي على الإطلاق.

يذكر النص بوضوح أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيضم المعالج الثماني النوى HiSilicon Kirin 990، وهو أمر تم تأكيده رسميًا. عمومًا، من المفترض أن نحصل على كافة التفاصيل التي نسعى إليها في اليوم 6 سبتمبر عندما يتم الإعلان رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series الجديدة.