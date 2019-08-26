Redmi تؤكد لنا أسماء المعالجات التي سيأتي بها الهاتفين Redmi Note 8 و Redmi Note 8 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - هواتف Redmi Note 8 الجديدة ستصل في اليوم 29 أغسطس، ومع إقتراب موعد الإعلان الرسمي، يواصل المدراء التنفيذيين في الشركة الصينية التشويق لبعض مواصفات هذه الهواتف. وعلى ذكر ذلك، فقد لجأت كل من شركة Redmi ومديرها العام Lu Weibing إلى الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo لتأكيد قدوم الهاتف Redmi Note 8 مع المعالج Snapdragon 665، وقدوم الهاتف Redmi Note 8 Pro مع المعالج MediaTek Helio G90T.

بفضل الصور والإعلانات التشويقية السابقة، نعلم أيضًا أن الهاتف سيضم أربع كاميرات في الخلف. في حين تم الإعلان عن كاميرا 64 ميغابكسل منذ فترة طويلة، إلا أنها كشفت لنا أخيرًا أن هذه الكاميرا ستشق طريقها إلى الهاتف Redmi Note 8 Pro. الآن، أكدت الإعلانات التشويقية أن الهاتف Redmi Note 8 سيحصل على كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل، وهو ما كان متوقعًا بالفعل.

وبالنسبة للكاميرا الأساسية في الهاتف Redmi Note 8، فمن المتوقع أن تستخدم المستشعر Samsung 48MP ISOCELL GM2 الجديد الذي تم عرضه جنبًا إلى جنب مع المستشعر Samsung 64MP ISOCELL GW1 في وقت سابق من هذا الشهر. ونتيجة لذلك، فينبغي أن يُنتج الهاتفين Redmi Note 8 و Redmi Note 8 Pro صورًا مذهلة في الوضع الليلي، على الأقل، وفقا للعينات المقدمة من قبل Lu Weibing. نرى ألوانًا وتفاصيل جميلة لأحد المتنزهات في مدينة شنتشن الصينية ولأحد الجسور عبر نهر بودونغ في شنغهاي.

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نحن في إنتظار الأسعار الرسمية وتاريخ إطلاق الهاتفين Redmi Note 8 و Redmi Note 8 Pro. عندما وصلت سلسلة هواتف Redmi Note 7 Series، تم إطلاقها بسعر يبدأ من نحو 150 دولارًا أمريكيًا، وإذا تمكنت التشكيلة الجديدة من البقاء في نفس النطاق السعري، فنحن نتوقع نجاحًا باهرًا لها أيضًا.