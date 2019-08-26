ألواح Tesla للطاقة الشمسية تتسبب في إشتعال النيران في أحد مستودعات شركة أمازون

فاطمة أيت طالب - دبي - عادة عندما نفكر في ألواح الطاقة الشمسية، فنحن نفكر في إستخداماتها الإيجابية وفوائدها التي تشمل المساعدة في حماية البيئة عن طريق تقليل حاجتنا إلى الطاقات التقليدية. ومع ذلك، كما هو الحال مع جميع الإلكترونيات، فمن الممكن أن تفشل في بعض الأحيان، أو في حالة أمازون، فيبدو أن إستخدام ألواح Tesla الشمسية في أحد مستودعاتها أدى إلى إشتعال النار فيه.
الآن، يجب أن نشير إلى أن هذا حدث بالفعل في شهر يونيو من العام الماضي، ولكن وفقا لتقرير بلومبورج، فلم يتم الكشف عن ذلك من قبل شركة أمازون سوى في الأونة الأخيرة، على الرغم من أننا لسنا متأكدين مما إذا كان قد تم ذلك لدعم Walmart، والتي واجهت حرائق مماثلة في الأونة الأخيرة في سبعة من متاجر التجزئة الخاصة بها والتي تعتمد على ألواح Tesla الشمسية.
ووفقا لشركة Walmart، فهي تزعم أنه خلال عملية التثبيت، لم يتم إعداد النظام بشكل صحيح وأن المفتشين الذين تم إرسالهم ” يفتقرون إلى التدريب والمعرفة الأساسية بتكنولوجيا الطاقة الشمسية “. وإدعت شركة أمازون منذ ذلك الحين أنها لن تقوم بعد الآن بتركيب ألواح الطاقة الشمسية لشركة Tesla.
أما بالنسبة لشركة Walmart، فقد رفعت دعوى قضائية ضد شركة Tesla منذ ذلك الحين، على الرغم من أن Tesla قد إستجابت للدعوى القضائية بدعوى أنها تجري مناقشات لحل المشكلة.
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