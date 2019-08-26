Oppo ستعرض الهاتف Oppo Reno 2 في الصين بعد أسبوعين من الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة Oppo بإطلاق الهاتف Oppo Reno 2 بنفس التصميم العام، ولكن سيتعين على معجبي الشركة في الصين الإنتظار حتى 10 سبتمبر. أعلنت الشركة عن نيتها عقد حدث خاص بالعاصمة الصينية شنغهاي للإعلان عن إطلاق الهاتف Oppo Reno 2 في الصين جنبًا إلى جنب مع السماعات اللاسلكية Oppo Reno Enco Q1.

في هذه الأثناء، يستعد فرع الشركة الصينية في الهند بالفعل لكشف النقاب عن الهاتف Oppo Reno 2 جنبًا إلى جنب مع هواتف أخرى من نفس السلسلة للعالم، وذلك في اليوم 28 أغسطس. من الواضح أن الهاتف جاهز ليشق طريقه إلى السوق، فقد تم رصد هذا الهاتف يُحقق 259109 في إختبارات الأداء على منصة AnTuTu خلال عطلة نهاية الأسبوع.

نحن نعلم بالفعل بأن الهاتف سيضم المعالج Snapdragon 730G، ولكنه سيوفر أيضًا القدرة على التقريب بمعدل ×20، على الرغم من أنه لن يضم الكاميرا المقربة التي تستند على مبدأ المنظار، وبالتالي هذا يعني أن الكاميرا المقربة في الهاتف Oppo Reno 2 ستوفر تقريب هجين قدره ×5، وتقريب رقمي قدره ×20. وعلاوة على ذلك، فسوف يأتي هذا الهاتف كذلك مع تقنية مُحسنة لمنع الإهتزاز أثناء التصوير.

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وبالنسبة للنتيجة التي حققها الهاتف على منصة AnTuTu، فهي تأخذ العديد من العناصر بعين الإعتبار، بما في ذلك معالج الرسوميات والمعالج المركزي وواجهة المستخدم والذاكرة. سيكون الهاتف Oppo Reno 2 من بين الأجهزة الأولى في السوق التي حصلت على المعالج Snapdragon 730G، والذي في الأساس هو المعالج Snapdragon 730، ولكن مع تردد أعلى على مستوى معالج الرسوميات.