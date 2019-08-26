المتصفح Google Chrome سيجعل قريبًا طلبات إرسال الإشعارات أقل إزعاجًا

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن على يقين من أن بعضًا منكم صادف بعض المواقع الإلكترونية أثناء إستخدام المتصفح Google Chrome والتي تقترح عليك ما إذا كنت تريد أن تتلقى الإشعارات منها. عادة ما يتم إستخدام تلك الإشعارات من قبل تلك المواقع لإعلامك بما إذا كانت هناك أي تحديثات لها. ومع ذلك، يمكن أن تكون تلك الطلبات مزعجة ومتطفلة إلى حد ما، ولكن قد يتغير ذلك قريبًا.

ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من منتدى المطورين XDA Developers، فيبدو أن شركة جوجل تعمل على إدخال بعض التغييرات على المتصفح Google Chrome على أجهزة الأندرويد والحواسيب الشخصية مما سيجعل تلك الطلبات أقل إزعاجًا. على سبيل المثال، في المتصفح Google Chrome لمنصة الأندرويد، يقول الوصف الجديد ” تفعيل طلب الصلاحيات بهدوء من أجل صلاحية الإشعارات. عندما يرغب أحد المواقع في عرض الإشعارات، يتم إستبدال مربع الحوار بإصدار أكثر هدوءًا وأقل إزعاجًا “.

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ومع ذلك، بالنسبة للمتصفح Google Chrome على الحواسيب الشخصية، فيبدو أن شركة جوجل تتطلع إلى حظر هذه الطلبات تمامًا بحيث يقول الوصف : ” يتم حظر الإشعارات حاليًا لجميع المواقع بإستثناء المواقع التي تسمح لها بشكل فردي “. ويبدو أيضًا أن المتصفح Google Chrome سيتعلم بشأن ما تحبه، وهذا ما يعني بأنه في حالة إذا واصلت رفض طلبات الإشعارات كثيرًا، فهو سيقوم تلقائيًا بحظرها جميعًا بناء على عاداتك في الماضي. ومع ذلك، لاحظ أن هذه التغييرات لم يتم تفعيلها بعد، لذا لا يوجد ما يضمن أنها ستصبح ميزة حقيقية.