تكنولوجيا: اليوتيوب يبدأ في حذف بعض مقاطع الفيديو التي تستهدف الأطفال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في إطار ساسية اليوتيوب الجديدة لحماية الأطفال، بدأت الشبكة الإجتماعية في العمل على حذف مقاطع الفيديو التي تتميز بمحتوى عنيف أو غير متوافق مع الأطفال، على أن يتم التركيز على مقاطع الفيديو التي تستهدف الأطفال بشكل خاص.

وضعت شبكة اليوتيوب الإجتماعية سياسة جديدة لحذف المحتوى الغير مناسب مع المراحل العمرية المبكرة، أو الذي يستهدف الأطفال في وصف المحتوى، أو في العناوين أو حتى العلامات وذلك في إطار جهود الشبكة الإجتماعية لحماية الأطفال خلال الفترة القادمة.

ولقد خصصت شبكة اليوتيوب الإجتماعية تطبيق خاص بالأطفال يعرف YouTube Kids، إلا أن الشبكة الإجتماعية ترغب في تطبيق سياستها الجديدة بشكل فعال، مع وضع قيود أكثر لمراقبة المحتوى المخصص للأطفال.

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لذا إذا تضمن مقطع الفيديو كلمة أطفال في العنوان، الوصف أو العلامات وكان يتميز بمحتوى غير مناسب للأطفال أو محتوى عنيف، سيؤدي إلى إتخاذ شبكة اليوتيوب إجراء سريع بحذف هذا المقطع.

ومن المتوقع أن تدعم هذه الإجراءات الجديدة الآباء في متابعة ما يشاهده الأطفال من مقاطع فيديو بشكل فعال أكثر، لحماية هذه الفئة العمرية من المحتوى لا يتوافق مع المراحل العمرية المبكرة.

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