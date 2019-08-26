Lenovo تستعد للإعلان عن سلسلة Lenovo Note Series جديدة في اليوم 5 سبتمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Lenovo بإطلاق الهاتف Lenovo K9 في الهند في شهر أكتوبر من العام الماضي، وفي شهر مايو من هذا العام، قامت الشركة الصينية بهدوء بإطلاق الهاتف Lenovo K9 Note. الآن، إتضح أن شركة Lenovo تستعد لكشف النقاب عن سلسلة Lenovo Note Series جديدة في اليوم الخامس من شهر سبتمبر المقبل بعدما بدأت بإرسال الدعوات لوسائل الإعلام لحضور حدث الإطلاق.

لا تكشف لنا الدعوة عن الكثير عما ستعلن عنه الشركة، وتقول ببساطة ” إستعد لمشاهدة الحدث الرائع. قم بإلغاء مواعيدك من أجل #KillerNote في اليوم 5 سبتمبر 2019 “.

من المحتمل أن نرى سلسلة هواتف Lenovo K10 Series في هذا الحدث. لا نعرف أي شيء عن هذه السلسلة في الوقت الراهن، ولكن من المحتمل أن نسمع المزيد عنها في الأيام التي تسبق حدث الإعلان الرسمي في شهر سبتمبر المقبل.