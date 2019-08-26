موظفي آبل يستمعون إلى 1000 تسجيل للمساعد الرقمي Siri كل يوم

فاطمة أيت طالب - دبي - إتضح في الأونة الأخيرة أن الشركات التقنية الكبرى مثل جوجل وأمازون ومايكروسوفت وآبل تقوم بإستخدام الموظفين المُتعاقد معهم للإستماع إلى المحادثات المسجلة إما عن طريق أجهزتها أو خدماتها. حتى شركة آبل التي تعتقد بأن ” الخصوصية حق إنساني أساسي “، فقد تم ضبطها وهي تقوم بنفس الممارسات. ووفقا لموقع Irish Examiner، فيبدو أن الموظفين المُتعاقد معهم من قبل شركة آبل يستمعون لما يقرب من 1000 تسجيل للمساعد الرقمي Siri يوميًا لكل موظف.

يمكن للمساعد الرقمي Siri إرسال الإستعلامات الصوتية إلى شركة آبل حتى تتمكن الشركة من تحسين مساعدها الرقمي. ذكرت صحيفة الجارديان لأول مرة أن شركة آبل قامت بتوظيق عدد من الموظفين للإستماع إلى مستخدمي Siri بحيث سمعوا في بعض الأحيان معلومات شخصية، مثل التفاصيل الطبية وصفقات المخدرات، وما إلى ذلك من المحادثات الأخرى. الآن، أكد أحد الموظفين المُتعاقد معهم من قبل شركة آبل لـ Irish Examiner أن التسجيلات تحتوي من حين لآخر على ” بيانات شخصية أو مقتطفات من المحادثات “.

قامت شركة مايكروسوفت أيضًا بتوظيف عدد من الموظفين للإستماع إلى محادثات المستخدمين مع مساعدها الرقمي Cortana. قال واحد من هؤلاء الموظفين لموقع Motherboard أنهم قاموا بنسخ وتصنيف ما يقرب من ثلاث ” مهام ” خلال كل دقيقة. إذا تم تطبيق نفس الشيء على موظفي آبل الذين يستمعون إلى محادثات المستخدمين مع Siri، فنحن نفترض أن نسخ 1000 أمر صوتي يعني أنهم سمعوا تسجيلين في الدقيقة على مدار ثماني ساعات.

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ومع ذلك، فقد قررت شركة آبل الآن التوقف مؤقتًا عن إستخدام الموظفين المُتعاقد معهم للإستماع إلى محادثات Siri، وأشار Irish Examiner إلى أن شركة آبل لم تعد تستعين بخدمات شركة GlobeTech. ومع ذلك، هذه الحادثة ستؤثر من دون أدنى شك على سمعة شركة آبل التي تدعي دائمًا أنها تحترم خصوصية المستخدمين وتدافع عنها لدرجة أنها تسخر من الشركات الأخرى مثل جوجل بسبب ذلك.