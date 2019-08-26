الارشيف / علوم وتكنولوجيا

ترامب قد يجبر شركات التكنولوجيا على الانسحاب من الصين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يزعم مسؤولو البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يجبر شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل آبل، على الانسحاب من الصين، بحسب ما أفادت به صحيفة التليجراف البريطانية.

واقترح اثنان من مسؤولي البيت الأبيض أن دونالد ترامب مستعد لإجبار الشركات الأمريكية على الانسحاب من الصين ولديه السلطة القانونية للقيام بذلك.

وصرح لاري كودلو Larry Kudlow، مدير المجلس الاقتصادي الوطني للولايات المتحدة، لشبكة سي إن إن (CNN) أن الرئيس يمتلك هذه السلطة، لكنه أضاف أن الرئيس لن يمارس هذه السلطة في الوقت الحالي.

كما صرح وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين Steven Mnuchin، لشركة فوكس نيوز الإعلامية (Fox News) أن الرئيس لديه الكثير من الخيارات لمتابعة حربه التجارية مع الصين وأنه يجب على وسائل الإعلام أن تأخذ ما يقوله بشكل حرفي.

وتراجعت أسهم شركة آبل، التي تبني معظم أجهزة آيفون في الصين، وعدد من شركات تصنيع الرقاقات، بما في ذلك إنتل؛ وبرودكوم (Broadcom)، بعد أن

ترامب على تويتر بأنه أمر الشركات الأمريكية بإعادة سلاسل الإمداد الخاصة بها إلى الولايات المتحدة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

Advertisements

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق أنه يتمتع بالحق المطلق في القيام بذلك بموجب قانون القوى الاقتصادية الدولية الطارئة (IEEPA)، وهو قانون صدر في عام 1977 يسمح للرئيس بتنظيم التجارة الدولية.

ولدى سؤاله عما إذا كان الرئيس قد يأمر الشركات بذلك فعليًا، قال منوشين: لديه الصلاحيات للقيام بذلك بموجب قانون (IEEPA) إذا أعلن حالة الطوارئ.

وأضاف “أعتقد أن ما كان يقوله هو أنه يأمر الشركات بالبدء في البحث لأنه يريد التأكد من أنها ليس لديها مشاكل وقادرة على الخروج من الصين”.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان اللجوء إلى حالة الطوارئ الوطنية خيارًا واقعيًا، قال وزير الخزانة الأمريكي: الرئيس لديه الكثير من الخيارات، لكن خيارنا الأول هو الحصول على تجارة عادلة ومتبادلة.

فيما قال لاري كودلو في اليوم نفسه: إنه لم يأمر الشركات بعد، وهو يتمتع بمثل هذه السلطة، لكنه لم يمارسها حاليًا، نافيًا أن يكون الرئيس قد خفف موقفه من الحرب التجارية بعد أن قال ترامب: إن لديه أفكار ثانية حول كل شيء.

وأوضح مدير المجلس الاقتصادي الوطني للولايات المتحدة أن الرئيس كان يفكر بالفعل في زيادة الرسوم الجمركية، وليس إزالتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب قد يجبر شركات التكنولوجيا على الانسحاب من الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البوابة العربية للأخبار التقنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا