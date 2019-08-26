Spotify تمدد فترة التجربة المجانية من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر

فاطمة أيت طالب - دبي - أحد الفوارق بين Apple Music و Spotify هو فترة التجربة المجانية. توفر خدمة Apple Music للمستخدمين إمكانية تجربة الخدمة لمدة ثلاثة أشهر مجانًا، بينما تقدم خدمة Spotify للمستخدمين إمكانية تجربة الخدمة لمدة شهر واحد فقط. ومع ذلك، يجب عدم الخلط بين الفترة المجانية والخطة المجانية المدعومة بالإعلانات التي توفرها خدمة Spotify لمستخدميها، ففترة التجربة المجانية تتيح للمستخدمين الحصول على كافة الميزات المميزة التي توفرها الخدمة للمشتركين لمدة شهر واحد مجانًا قبل أن يقرروا الإشتراك في الخطة المدفوعة Spotify Premium.

ومع ذلك، هناك بعض الأخبار السارة للأشخاص الذين يرغبون بالإشتراك في خطة Spotify Premium، لأنه في إعلان صادر عن شركة Spotify، فقد كشفت الشركة أنها ستقوم بتمديد فترة التجربة المجانية من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، لتتنافس بشكل أكبر مع Apple Music. ووفقا لشركة Spotify، فقد صرحت بالقول : ” بدءًا من أغسطس، سيحصل المستخدمون المؤهلون على الأشهر الثلاثة الأولى مجانًا عند قيامهم بالإشتراك في Spotify Premium. ستفتح عالمًا من الوصول أثناء الطلب إلى ملايين الساعات من المحتوى الصوتي بغض النظر عن وقت التسجيل “.

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون الفرق بين الخطة المجانية والخطة المدفوعة في Spotify، فإن أحد الإختلافات الرئيسية هو أن الخطة المدفوعة Spotify Premium تكون خالية من الإعلانات. هذا يعني أنك ستستمتع بتجربة إستماع خالية من الإنقطاعات في الأشهر الثلاثة الأولى. كما سيتم توفير الأغاني حسب الطلب، حيث سيتمكن المستخدمون من إختيار أغانيهم وتخطي الأغاني كلما رغبوا في ذلك.

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ستكون هناك أيضًا القدرة على تحميل الأغاني والتدوينات الصوتية بحيث سيكون المستخدمون قادرين على الإستماع إليها عندما لا يكونون متصلين بالإنترنت.