هاتف Note10+ 5G يحقق المركز الأول في تصنيف موقع DxOMark لجودة الصور والفيديوهات

دبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة، اليوم، تحقيق هاتف Note10+ 5G المرتبة الأولى في قائمة أفضل الهواتف في جودة الصور والفيديوهات التي يتم التقاطها بالكاميرات الأمامية والخلفية وذلك وفق تصنيف موقع DxOMark، المتخصص بتقييم جودة الصور والفيديوهات في كاميرات الهواتف الذكية. وكانت سامسونج قد كشفت النقاب عن هاتف Galaxy Note10 + 5G خلال ححدث الإطلاق الرسمي الذي عقدته الأسبوع الماضي في مركز باركليز في بروكلين، نيويورك، إلى جانب هاتف Galaxy Note10+ الذي يوفر جودة الصور والفيديوهات نفسها.

يقدم هاتفا Galaxy Note10 و Galaxy Note10+ أحدث وأقوى الأدوات المساعدة على التقاط مقاطع الفيديو والصور المذهلة، وقد تم تصميم الهاتفين مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات واحتياجات منشئي المحتوى والمستخدمين العاديين. ومن خلال تزويدهما بمجموعة من تقنيات وبرامج التصوير المتقدمة، ينقل الهاتفان الجديدان مفهوم تسجيل الفيديوهات والتصوير الفوتوغرافي إلى المستوى التالي، مما يتيح للمستخدمين مشاركة قصص وصور وفيديوهات مذهلة ذات تأثير أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحقق هاتف Galaxy Note10+ 5Gالمركز الأول في جودة الصور الشخصية لكاميرته الأمامية المواجهة بمجموع نقاط بلغ 99 نقطة، إضافة إلى ذلك، تبوأ الهاتف المركز الأول أيضاً في جودة الصور الملتقطة عبر كاميراته الخلفية مع 113 نقطة.

تم تصميم الهاتفان الجديدان لتسجيل مقاطع فيديو احترافية دون الحاجة إلى بذل الكثير من الجهود الإضافية. وبفضل خاصيات التركيز المباشر للفيديو وتقريب الصوت Zoom-In Mic لتحسين محتوى الفيديو وتضخيمه، يساهم هاتف Note10 في توفير مستوى مميز من الوضوح في الصور والصوت. بينما تعمل تقنية تثبيت الصورة على تحسين تجربة التصوير حتى في وضع Hyperlapse.

ويمكن لمستخدمي هاتف Galaxy Note10 أيضاً تحرير الفيديوهات أثناء التنقل، دون الحاجة إلى الاتصال بجهاز الكمبيوتر، حيث يتيح محرر الفيديو الأصلي وظيفة تحرير الفيديوهات بشكل سلس على الهاتف مباشرة. وباستخدام قلم S Pen، يمكن للمستخدمين اختيار اللحظة الدقيقة التي يريدون قصها وتحريرها. وتشمل الميزات الإضافية في الهاتف مسجل و أداة الرسم بتقنية الواقع المعزز AR Doodle إضافة إلى الماسح الضوئي ثلاثي الأبعاد والوضع الليلي على الكاميرا الأمامية المواجهة.

يُجري موقع DxOMark – المتخصص في وضع معايير موثوقة على مستوى القطاع لتقييم وتصنيف أداء كاميرات وعدسات وصور الهواتف الذكية - اختبارات مستمرة لتقييم الصور DxOMark وكاميرات الهواتف الذكية DxOMark Mobile وفق تقييم صارم باستخدام أدوات اختبار رائدة على مستوى القطاع. ويساهم التقييم الذي يجريه مهندسون متخصصون في تزويد المستهلكين ببيانات اختبار محايدة وموثوق بها حول جودة وأداء كاميرا الهواتف الذكية. ويقوم الموقع بتحديد نقاط فرعية لجودة الصور والفيديو ثم يتم دمجها في النتيجة الإجمالية.