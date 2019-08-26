يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلاً.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 26 36
شبين الكوم 25 35
طنطا 24 35
دمنهور 26 34
الإسكندرية 26 32
بلطيم 24 32
مطروح 24 32
السلوم 22 33
سيوه 23 40
بورسعيد 26 32
دمياط 25 32
الزقازيق 25 37
الإسماعيلية 24 37
السويس 25 37
العريش 23 33
رفح 22 32
رأس سدر 26 36
نخل 22 36
نويبع 28 36
طابا 25 35
كاترين 18 34
الطور 27 35
شرم الشيخ 29 40
الغردقة 29 40
مرسى علم 28 37
الفيوم 24 37
بني سويف 24 37
المنيا 24 38
أسيوط 23 39
سوهاج 24 40
قنا 25 40
الأقصر 27 42
أسوان 28 42
أبوسمبل 26 41
الوادي الجديد 24 42
شلاتين 27 37
أبو رماد 27 36
حلايب 28 36
رأس حدربة 29 35
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد:طقس اليوم حار رطب على الوجه البحري...والعظمى بالقاهرة 36 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.