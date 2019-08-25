أودي تكشف عن السيارة الرياضية الكهربائية Audi e-tron 50 quattro

تسجل أودي تصنيفًا جديدًا لقوة سيارتها الرياضية الكهربائية المتعددة الاستخدامات في السوق في العام المقبل: سيارة Audi e-tron 50 quattro، إذ جُهزت السيارة بمحركين كهربائيين باستطاعة قدرها 230 كيلوواط وينتجان عزمًا قدره 540 نيوتن متر (398.3 رطل قدم).

وبفضل السعة الإجمالية للبطارية التي تبلغ 71 كيلوواط ساعي، تقطع السيارة أكثر من 300 كيلومتر (186.4 ميلًا) وفقًا لاختبار المعايير العالمية الموحدة للسيارات الخفيفة (WLTP) في دورة القيادة الواحدة. وستبدأ أسعار بيع السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات – الطراز الأساسي في فئة سيارات e-tron – في ألمانيا بأقل من 70 ألف يورو، مما يعني أنها تفي بمعايير الحوافز البيئية.

وتجمع سيارة Audi e-tron 50 quattro بين أعلى مستويات الكفاءة والأداء الرياضي. وكما هو الحال في الطراز الذي تم طرحه في الأصل في الأسواق، فإن الطراز الأساسي منها مجهز أيضًا بمحرك كهربائي في المحور الأمامي وآخر في المحور الخلفي. وتتسارع السيارة من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 7.0 ثوانٍ فقط بفضل إجمالي استطاعة المحركين الذي يبلغ 230 كيلوواط وعزمهما الذي يصل إلى 540 نيوتن متر.

ويُذكر أن السرعة القصوى للسيارة محددة إلكترونيًا عند 190 كم/ساعة. وفي معظم الحالات، تلجأ السيارة الرياضية الكهربائية متعددة الاستخدامات إلى استخدام محركها الكهربائي الخلفي لتحقيق أقصى كفاءة ممكنة، بينما يتم تشغيل المحرك الكهربائي الأمامي بشكل تنبؤي عند الحاجة. كما يجري تنظيم عملية الدفع الرباعي الكهربائي بمنتهى السرعة والدقة والترابط. وبدمج مكونات التعليق الحديثة بما في ذلك التعليق الهوائي ومركز الثقل المنخفض للمركبة، فإنها توفر حركة ديناميكية وثبات ممتازين.

تتضمن وحدة البطارية في سيارة Audi e-tron 50 quattro 324 خلية موشورية مدمجة في 27 وحدة لتخزن ما يصل إلى 71 كيلوواط ساعي من الطاقة؛ وهو ما يكفي لدورة قيادة تزيد عن 300 كيلومتر وفقًا لاختبار المعايير العالمية الموحدة للسيارات الخفيفة (WLTP). يمكن أن تُعزى الكفاءة العالية إلى مجموعة الحركة المُعايرة حديثًا والتحسينات المختلفة لنظام الجهد العالي. كما أن انخفاض الوزن الإجمالي – الذي يقلل أيضًا من مقاومة الحركة – يساعد في ذلك، وكذلك نظام التحكم الحراري الفعال ذو المضخة الحرارية القياسية. يتحكم هذا النظام في درجة حرارة المناطق الداخلية وكذلك البطارية ويبرّد المحركات الكهربائية والأجزاء الإلكترونية الخاصة بنظام الطاقة والشاحن. وبهذه الطريقة، تضمن أن تتمتع المكونات عالية الجهد بفترة استخدام طويلة وتسمح بالشحن السريع من خلال التيار المستمر (DC).

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ويمكن شحن سيارة Audi e-tron 50 quattro بما يصل إلى 120 كيلوواط في محطات الشحن السريع. ويعني هذا أن السيارة الكهربائية المتعددة الاستخدامات تصبح جاهزة تمامًا في غضون نصف ساعة تقريبًا للانطلاق في الرحلة التالية لمسافة طويلة. ومن جهة أخرى، يمكن شحن البطارية عبر التيار المتناوب (AC). وعند الشحن بقدرة 11 كيلوواط، يستغرق شحنها نحو سبع ساعات. وبعد طرحها في الأسواق، سيتم إضافة جهاز شحن ثاني إلى العرض كتجهيز اختياري، وسيتيح إمكانية الشحن بقدرة تصل إلى 22 كيلوواط في محطات التيار المتناوب.

ومن أجل الشحن في مرآب المنزل، جُهزت سيارة Audi e-tron 50 quattro بنظام شحن متنقل مدمج كتجهيز أساسي، والذي يدعم قدرة شحن تصل إلى 11 كيلوواط عند توصيله بمنفذ طاقة صناعي بقدرة 400 فولت، ويمكن أن تصل قدرة الشحن إلى 2.3 كيلوواط باستخدام المنفذ المنزلي بقدرة 230 فولت.

وعلى غرار الطراز الأكثر قوة من السيارة الرياضية الكهربائية المتعددة الاستخدامات، تسترجع سيارة Audi e-tron 50 quattro الطاقة من خلال محركيها الكهربائيين – المحرك الخلفي على نحو رئيسي – خلال ما يزيد عن 90% من عمليات خفض السرعة. وهذا يعني أن الطاقة الناتجة عن جميع عمليات خفض السرعة العادية يتم استعادتها وشحنها مرة أخرى في البطارية، ويتم تنشيط نظام مكابح العجلات المستحدث للتشغيل الكهروهيدروليكي فقط عندما يزيد خفض السرعة عن 0.3 قوة جي. ويؤدي ذلك إلى مسافات خفض سرعة قصيرة في جميع حالات القيادة. يساعد أيضًا نظام تقدير معدل الكفاءة القياسي السائق على تبني أسلوب قيادة اقتصادي من خلال الاسترجاع التلقائي والمعلومات التنبؤية في قمرة القيادة الافتراضية من أودي. كما يعتمد هذا النظام على حساسات الإشارة وصور الكاميرا وبيانات نظام الملاحة ومعلومات نظام “من السيارة إلى أي موقع” (Car-to-X) بهدف تحديد الحالة المرورية ومسار القيادة. وإلى جانب نظام تثبيت السرعة التكيّفي المساعد، يمكن أيضًا لنظام تقدير معدل الكفاءة المساعدة على إبطاء السيارة الرياضية الكهربائية المتعددة الاستخدامات وتسريعها بشكل تنبؤي.

ويجري تطوير سيارة Audi e-tron 50 في مصنع الشركة في بروكسل الخالي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومن المرتقب أن تُطرح في أسواق الشرق الأوسط في الربع الأول من عام 2020.