ServiceMyCar.ae لخدمة السيارات تطلق خدماتها رسميًا في دبي

أعلنت ServiceMyCar.ae – أول منصة إلكترونية مختصة بخدمات وصيانة السيارات في المنطقة – رسميًا عن إطلاق خدماتها في دبي، حيث بات بإمكان سائقي السيارات اليوم حجز طلباتهم عن بعد وبكل سهولة.

وتوفر منصة ServiceMyCar.ae خدماتها عبر الانترنت على مدار الساعة لتوفير الوقت والجهد على الباحثين عن خدمات صيانة السيارات. وكانت منصة ServiceMyCar.ae الإلكترونية قد بدأت عملها في شهر آذار/ مارس 2018 وشهدت نموًا لافتًا خلال هذه المدة لتعزز مكانتها كعلامة معروفة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

وتوفّر ServiceMyCar.ae على أصحاب السيارات عناء أخذ مركباتهم إلى مراكزهم الصيانة، وتضمن لهم التوقف عن تأجيل عملية الإصلاح والفحص حتى وقت آخر.

ويرى (أوزير بودا) – المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة ServiceMyCar.ae – أن تأجيل إيجاد الحل من شأنه أن يزيد من الأعطال الميكانيكية، ما قد يشكل في أغلب الحالات خطرًا على القيادة.

ويقول بودا بهذا الصدد: “يسرنا أن نطلق أخيرًا ورسميًا منصة ServiceMyCar.ae في الإمارات العربية المتحدة، وتعد منصتنا بمثابة شركة (أوبر) في قطاع خدمة وصيانة السيارات، فنحن شبكة تهتم بخدمة السيارات والعناية بها على مدار الساحة، ما يتيح للسائقين صيانة مركباتهم دون الحاجة للتخلي عن راحتهم أو الانشغال عن أعمالهم”.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

بعد إطلاق المنصة في آذار/ مارس 2018 أصبح لدى ServiceMyCar.ae أكثر من 30 مركز صيانة وخدمة سيارات مرخص ومعتمد ومزوّد بالكامل بأحدث التجهيزات العالمية في مختلف أرجاء الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أسطول مؤلف من 12 شاحنة لجمع المركبات وفريق من 15 موظف.

Advertisements

وتُدار هذه المراكز من قبل كوادر مؤهلة تقدم طيفًا واسعًا من الخدمات التي تتراوح بين الصيانة العامة للسيارات إلى أعمال الإصلاح الصغيرة والكبيرة والعناية بالإطارات واستلام السيارات وإعادتها وصولًا إلى خدمات الغسيل والتنظيف.

ويتيح إطلاق الخدمات الكاملة لمنصة ServiceMyCar.ae في دبي الفرصة أمام مالكي السيارات للاستفادة من الخدمات بسهولة عبر أجهزتهم المحمولة العاملة بنظامي أندرويد أو iOS، حيث يقومون بالحجز والدفع إلكترونيًا لقاء الخدمات وعمليات الصيانة.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للمنصة بحسب ما أشار بودا في تبسيط عملية الحصول على خدمات صيانة وإصلاح السيارات دون الحاجة إلى الانشغال وتأجيل الأعمال الضرورية، والحفاظ على سلامة الناس على الطرقات وذلك من خلال تقديم فحص دقيق لصحة وسلامة المركبة عند طلب أي خدمة لها، مما يوفر على العملاء نسبة تصل إلى 80% من أسعار الوكالة.

ويقول بودا عن ذلك: “ندرك أن الحياة في دبي والإمارات العربية المتحدة عمومًا تتميز بإيقاع سريع، فالجميع مشغولون بأعمالهم. ومع أسلوب الحياة الزاخم هذا، بات من السهل تأجيل إصلاح السيارات أو حتى نسيان ذلك. وتكمن المشكلة في إمكانية تفاقم عطل المركبة، وقد تشكل خطورةً على الحياة في بعض الأحيان. لحسن الحظ أصبح بإمكان الناس اليوم الاستفادة من خدماتنا التي تتيح لهم طلب استلام وصيانة وتسليم سياراتهم”.

وحصدت شبكة ServiceMyCar.ae جائزة “أفضل شركة عن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة” لعام 2018 خلال حفل توزيع جوائز مجلة ’ستارت أب‘ (الشركات الناشئة) من ’أريبيان بزنس‘، وتخطط المنصة للتوسع في مختلف أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي عبر إطلاق خدماتها في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت بحلول عام 2020.

كما يحصل كل عميل عند التسجيل على رمز لحسم ترويجي بنسبة 10%، ينطبق على جميع الخدمات، كما يتضمن الحسم إجراء فحص شامل متكامل للسيارة، بالإضافة إلى خدمة استلام وتسليم السيارة. وتجدر الإشارة إلى أن الخدمة متاحة لجميع السيارات بغض النظر عن الطراز وسنة الصنع. وتبدأ تكلفة خدمات الصيانة عبر المنصة من 200 درهم إماراتي لباقة الصيانة الأساسية دون احتساب أسعار قطع الغيار.