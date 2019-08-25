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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مزيد من التفاصيل حول هاتف Redmi المنتظر Note 8 Pro، حيث أكدت الشركة في إعلان تشويقي على نظام التبريد السائل في الهاتف، الذي سيدعم خفض الحرارة في الهاتف حتى 6 درجات.
تعقد شركة Redmi في 29 من أغسطس مؤتمر للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Note 8، إلا أن الشركة تركز بشكل خاص في الإعلانات التشويقية على مميزات إصدار Note 8 Pro الذي يضم مستشعر 64 ميجا بيكسل.
أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتف Note 8 Pro برقاقة معالج Helio G90T الجديدة من ميديا تيك، والتي تتميز بدقة تصنيع 12 نانومتر، كما تقدم آداء يأتي بنفس مستوى آداء رقاقة Kirin 810 التي تتميز بدقة تصنيع 7 نانومتر، وهو ما أكدت عليه إختبارات AnTuTu.
أيضاً في إعلان تشويقي نشر مؤخراً، أكد على أن هاتف Note 8 Pro سيأتي هذا العام بنظام تبريد سائل، يدعم خفض حرارة الهاتف حتى 6 درجات، وهي ميزة من شأنها أن تدعم تجربة بآداء أفضل في الألعاب.
يذكر أن شركة Redmi إستطاعت أن تحقق نسبة كبيرة في مبيعات الإصدار السابق Redmi Note 7، كما وصلت مبيعات الشركة من إصدارات Note الثلاثة حتى الآن 20 مليون وحدة خلال 7 أشهر، ومن المتوقع أن تتخطى Note 8 هذه النسبة في المبيعات هذا العام.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: هاتف Note 8 Pro ينطلق قريباً بنظام تبريد سائل لدعم المستخدمين في الألعاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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