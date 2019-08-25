تكنولوجيا: Redmi تدعم هاتف Redmi Note 8 برقاقة معالج Snapdragon 665

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف اليوم عن صور رسمية لهاتف Redmi Note 8 أحد إصدارات Redmi التي يعلن عنها قريباً، والذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 665 مع مستشعر رئيسي للكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل.

ركزت التسريبات والإعلانات التشويقية السابقة على إصدار Redmi Note 8 Pro الذي يضم مستشعر 64 ميجا بيكسل هذا العام، بينما تأتي تسريبات جديدة اليوم لتكشف عن صور رسمية لهاتف Redmi Note 8 الذي يضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع رقاقة معالج Snapdragon 665.

أيضاً من المقرر أن يضم هاتف Redmi Note 8 إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، كما ينطلق بتصميم نتوء القطرة لكاميرة السيلفي، أيضاً تقدم Redmi هاتفي Note 8 هذا العام بتصميم متدرج.

من جانب أخر كشفت التسريبات السابقة على أن هاتف Redmi Note 8 Pro ينطلق بمستشعر رئيسي مميز بدقة 48 ميجا بيكسل، كما يأتي بميزة تكبير حتى 25 مرة، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، وينطلق بنظام تبريد سائل يدعم تجربة ألعاب مميزة.

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يذكر أن علامة Redmi التجارية قد نشرت إعلان تشويقي أخر لجهاز RedmiBook 14 الذي يعلن عنه في 29 من أغسطس خلال فعاليات مؤتمر Note 8.

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