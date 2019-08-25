Xiaomi تُعلن عن مبيعات قوية للنصف الأول من العام الحالي 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت الشركة الصينية Xiaomi عن مبيعات قوية للنصف الأول من العام الحالي 2019، حيث وصلت إيرادات الشركة إلى 13.5 مليار دولار، و بارتفاع سنوي نسبته 20% مقارنة مع نفس الفترة الزمنية من العام الماضي.
و نجحت الشركة في شحن 32.1 مليون هاتف ذكي في الربع الثاني من هذا العام (من آبريل إلى يونيو)، و لم تتأثر الشركة كثيراً بانخفاض المبيعات في هذه الفترة من العام، حيث أن الربع الثاني هو أحد أضعف مواسم البيع على مدار العام.
و نجحت Xiaomi أيضاً في شحن 5.4 مليون تلفاز ذكي في الفترة الزمنية المذكورة، بالإضافة إلى أكثر من مليون مكيف هواء.
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