Xiaomi تُعلن عن مبيعات قوية للنصف الأول من العام الحالي 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت الشركة الصينية Xiaomi عن مبيعات قوية للنصف الأول من العام الحالي 2019، حيث وصلت إيرادات الشركة إلى 13.5 مليار دولار، و بارتفاع سنوي نسبته 20% مقارنة مع نفس الفترة الزمنية من العام الماضي.

و نجحت الشركة في شحن 32.1 مليون هاتف ذكي في الربع الثاني من هذا العام (من آبريل إلى يونيو)، و لم تتأثر الشركة كثيراً بانخفاض المبيعات في هذه الفترة من العام، حيث أن الربع الثاني هو أحد أضعف مواسم البيع على مدار العام.

و نجحت Xiaomi أيضاً في شحن 5.4 مليون تلفاز ذكي في الفترة الزمنية المذكورة، بالإضافة إلى أكثر من مليون مكيف هواء.