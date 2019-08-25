متجر Steam لم يعد يقبل الشراء بالعملة الأرجنتينية في الوقت الحالي

فاطمة أيت طالب - دبي - أشار تقريرٌ جديدٌ على شبكة الانترنت بأن متجر Steam لألعاب الفيديو من شركة Valve الأمريكية، لم يعد يقبل الدفع عن طريق عملة النقد الأرجنتينية بيزو. و قد ذكر التقرير بأن هناك خطأ يظهر الآن لمن يحاول أن يشتري من المتجر باستخدام البيزو الأرجنتيني.

و يُشير الخطأ إلى أن هذا التغيير حصل بسبب “تغييرات في قوانين حكومية”، و بسبب هذه التغييرات، لم يعد بمقدور Steam قبول الشراء بالعملة المحلية الأرجنتينية في الوقت الحالي.

و رغم ذلك، فقد يكون انخفاض قيمة العملة الأرجنتينية، هو السبب الحقيقي وراء هذا القرار.