رئيس قسم الموبايل لدى Oculus VR يتنحى عن منصبه

فاطمة أيت طالب - دبي - أكّد تقريرٌ جديدٌ من Variety بأن Max Cohen رئيس قسم الموبايل لدى شركة الواقع الافتراضي المملوكة للفيسبوك Oculus VR قد تنحى عن منصبه و غادر الشركة. خلال سنوات عمله الخمس، عمل ماكس على قيادة برنامجي Gear VR و Oculus Go في الشركة، و كذلك بدأ التركيز على برنامج Oculus Quest الذي أثبت أنه خطوة هامة للشركة. فيسبوك لم تعلق على قرار ماكس بمغادرة الشركة، إلا أنه ليس أول موظف يقوم بذلك. Nate Mitchell آخر المؤسسين لشركة Oculus قبل الاستحواذ، تنحى عن منصبه في الشركة في الأسبوع الماضي.

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