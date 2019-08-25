تقرير: مايكروسوفت تعاقدت مع أشخاص من أجل الاستماع إلى مُستخدمي Xbox One عن طريق الأوامر الصوتية!

فاطمة أيت طالب - دبي - أكّد تقريرٌ جديدٌ على شبكة Vice و بناءً على مصادر مجهولة، أن شركة مايكروسوفت تنصتت على مُستخدمي Xbox One الذين قاموا باستخدام الأوامر الصوتية عن طريق طرفية Kinect أو عن طريق المساعد الذكي كورتانا، و ذكر التقرير بأن شركة مايكروسوفت تعاقدت مع مجموعة من الأشخاص من أجل الاستماع للمُستخدمين، و أن هذا حصل منذ العام 2014، علماً أن Xbox One تم طرحه في الأسواق في نوفمبر 2013.

و يذكر التقرير بأن هذه الوظيفة التي كانت توفرها شركة مايكروسوفت للعمل من المنزل مع بعض المتعاقدين، تضمن ألا يقوموا بالتعرف على هوية الأشخاص الذين يستمعون إليهم، حيث يتم التخلص من أية بيانات صوتية قد يتم من خلالها الاستدلال على هوية صاحبها. مع ذلك، لا شك أن المستخدمين لن يكونوا سعداء على الإطلاق إذا عرفوا أن هناك من يتنصت عليهم بكل سهولة و يسر.