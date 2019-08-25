فقط 1% من زبائن الهواتف الذكية في أمريكا يهتمون بمنفذ السماعات بحسب استطلاعٍ جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - أثار قرار شركة Apple في السابق جدلاً كبيراً عندما قررت التخلص من منفذ السماعات التقليدي 3.5مم، و الذي تم استخدامه في الأجهزة الإلكترونية لتوصيل سماعات الأذن لسنوات طويلة جداً. و على أية حال، فإن قرار آبل قد كان مُلائماً للمستخدمين الذين فضلوا بالفعل السماعات اللاسلكية، و هذا ما تُشير إليه نتائج الاستطلاعات.

فقد أكّد استطلاع جديدٌ من Ting أن 1% فقط من زبائن الهواتف الذكية في الولايات المتحدة الأمريكية، يعتبرون منفذ السماعات أحد أهم 3 خواص يبحثون عنها عند شراء هاتف جديد. و يُذكر بأن الاستطلاع قد شمل 3,640 شخصاً، و قد اختار 30% من المستخدمين نظام التشغيل كأحد الخواص الجوهرية للهاتف الذكي الذي يرغبون باقتنائه.

و بغرابة، فإن 4% فحسب قد اختاروا عمر البطارية كأولوية عند الشراء.