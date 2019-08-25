فاطمة أيت طالب - دبي - أثار قرار شركة Apple في السابق جدلاً كبيراً عندما قررت التخلص من منفذ السماعات التقليدي 3.5مم، و الذي تم استخدامه في الأجهزة الإلكترونية لتوصيل سماعات الأذن لسنوات طويلة جداً. و على أية حال، فإن قرار آبل قد كان مُلائماً للمستخدمين الذين فضلوا بالفعل السماعات اللاسلكية، و هذا ما تُشير إليه نتائج الاستطلاعات.
فقد أكّد استطلاع جديدٌ من Ting أن 1% فقط من زبائن الهواتف الذكية في الولايات المتحدة الأمريكية، يعتبرون منفذ السماعات أحد أهم 3 خواص يبحثون عنها عند شراء هاتف جديد. و يُذكر بأن الاستطلاع قد شمل 3,640 شخصاً، و قد اختار 30% من المستخدمين نظام التشغيل كأحد الخواص الجوهرية للهاتف الذكي الذي يرغبون باقتنائه.
و بغرابة، فإن 4% فحسب قد اختاروا عمر البطارية كأولوية عند الشراء.
كانت هذه تفاصيل خبر فقط 1% من زبائن الهواتف الذكية في أمريكا يهتمون بمنفذ السماعات بحسب استطلاعٍ جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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