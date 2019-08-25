تسريب منصة المعالجات Comet Lake-S من Intel و موعد الصدور مطلع 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - بحسب آخر التسريبات من Xfastest و videocardz، فإن شركة Intel الأمريكية تتحضر لطرح المعالجات الجديدة ضمن منصة Comet Lake-S في وقتٍ باكرٍ من العام القادم 2020. و بناء على التسريب، فإن انتل تستهدف من خلال هذه المنصة تقديم معالجات لعموم المستخدمين تدعم حتى 10 أنوية متعددة، مبنية على 400-series chipset و موضع LGA 1200.

و بالنظر إلى أن هذه المنصة من المعالجات ستكون مبنية على نواة 14nm++ و التي أصبحت ناضجة جداً مع مرور السنوات، فمن المتوقع أن تنجح Intel في تقديم ترددات مرتفعة مع هذه المعالجات. و كما أشارت التقارير السابقة، فإن معالجات انتل بدقة تصنيع 10 نانومتر لن تصل الأسواق قبل نهاية العام 2020 أو مع مطلع العام 2021.