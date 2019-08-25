الإعلان عن شراكة بين Tencent و Razer من أجل الخدمات السحابية للألعاب

فاطمة أيت طالب - دبي - بينما تعمل شركة Google الأمريكية جاهدة على خدمتها السحابية الجديدة لألعاب الفيديو تحت مُسمى Stadia، تعمل عملاقة الصين Tencent هي الأخرى على خدمة مماثلة لسوقها المحلي كما هي عادة الصين، و التي تحرص على تقديم الخيارات للمنافسين في سوقها المحلي و عدم الخضوع للتكنولوجيا القادمة من الخارج.

Tencent ستتعاون مع شركة Razer المتخصصة في طرفيات ألعاب الفيديو لتقديم عتاد خاص بخدمتها السحابية في السوق الصيني، علماً أن الشركتين قد سبق لهما التعاون على ألعاب الهواتف الذكية. العتاد الجديد سيكون مخصصاً لخدمة البث السحابي من Tencent. و رغم أنها ما زالت تعاني من خسائر مالية، إلا أن شركة Razer واثقة من أنها ستعود إلى الربحية بفضل نشاطها و توسيع مصادر دخلها، الشركة تتوقع المزيد من النمو في العائدات و تقليل الخسائر بصورة مستمرة في الفترة القادمة.