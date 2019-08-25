Razer تحقق الخسائر للنصف الأول من هذا العام رغم ارتفاع العائدات

فاطمة أيت طالب - دبي - تُعرف شركة Razer بين المُستخدمين برفيات و ملحقات ألعاب الفيديو للحواسيب الشخصية، و بالإضافة إلى ذلك فإن الشركة تحاول التوسع مع تقديم الخدمات الرقمية و كذلك اقتحام أسواق أخرى مثل سوق الهواتف الذكية مع هاتف مخصص كلياً للألعاب.

في تقريرها المالي أكدت Razer أنها قد حققت أعلى عائدات لنصف عام منذ إدراجها على سوق البورصة، حيث وصلت العائدات إلى 357.2 مليون دولار، و هي أعلى مما تم تحقيقه في العام الماضي بنسبة 30%. الشركة حققت 303 مليون دولار من مبيعات الطرفيات و العتاد، و 35.7 مليون دولار من الخدمات الرقمية في ارتفاع سنوي بمقدار 110%.

رغم ذلك فقد خرجت الشركة بخسارة صافية وصلت إلى 47.7 مليون دولار، إلا انها لا تعاني من أية ديون، و لديها في البنك أموال بقيمة 528.9 مليون دولار. أخيراً، فقد أكدت الشركة أنها تملك أكثر من 70 مليون حساب لمختلف الخدمات التي تقدمها للاعبين.