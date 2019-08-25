صور لعدة التطوير الخاصة بجهاز سوني المنزلي القادم Playstation 5!

فاطمة أيت طالب - دبي - انتشرت على شبكة الانترنت في الأيام الفائتة صورة لتصميم فني قامت بتسجيله سوني لجهاز إلكتروني قادم، و قد تم التأكيد من طرف أحد المسؤولين في شركة “كودماسترز” البريطانية أن الصورة ليست سوى عدة التطوير لجهاز سوني المنزلي القادم و الذي سنُطلق عليه اصطلاحاً Playstation 5 حتى تقوم سوني بالإعلان عن الاسم الرسمي للجهاز.

المزيد من الصور لعدة التطوير انتشرت على شبكة الانترنت كما يُمكن المشاهدة في الأسفل، و من الجدير بالذكر أن تصميم عدة التطوير مختلف عن تصميم الجهاز نفسه، أي أن هذا لن يكون تصميم جهاز Playstation 5. و كانت سوني قد أكدت في وقت سابق من هذا العام أن جهازها الجديد سيضم وحدة سريعة لتخزين البيانات SSD، كما سيدعم الجهاز تقنية Ray Tracing و آخر التطورات التكنولوجية من شركة AMD على صعيد المعالجة أو تقنيات الرسوم.

من المخطط إطلاق الجهاز في العام القادم 2020.