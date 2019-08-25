الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

شبين الكوم 24 34

طنطا 24 34

دمنهور 25 33

الإسكندرية 25 32

بلطيم 24 31

مطروح 24 32

السلوم 22 33

سيوة 23 40

بورسعيد 26 31

دمياط 25 31

الزقازيق 24 37

الاسماعيلية 23 37

السويس 24 37

العريش 23 34

رفح 22 33

رأس سدر 25 36

Advertisements

نخل 21 36

نويبع 28 39

طابا 25 35

كاترين 18 34

الطور 27 35

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 28 37

مرسى علم 28 37

الفيوم 24 37

بنى سويف 24 37

المنيا 23 39

أسيوط 23 39

سوهاج 24 39

قنا 25 40

الأقصر 26 40

أسوان 28 41

أبوسمبل 27 40

الوادى الجديد 26 42

شلاتين 27 35

أبو رماد 27 35

حلايب 28 34

رأس حدربة 29 33