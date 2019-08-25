5 أفكار جديدة تساعدك على إعادة استخدام هاتفك القديم 

تقوم معظم شركات الهواتف الذكية بإطلاق العديد من الهواتف الجديدة التي تأتي بمواصفات أقوى وميزات أكثر كل عام، وهذا بدوره يتسبب في زيادة معدل تغيير هواتفنا، ووجود الكثير من الهواتف القديمة بالمنزل، والتي لا نعرف كيف نستفيد منها.

الحقيقة أن الهواتف الذكية أصبحت عبارة عن أجهزة كمبيوتر صغيرة وقوية مع مساحة تخزين داخلية، وكاميرا، لذلك يمكنك اعتبار هاتفك القديم بديلاً مفيدًا لكثير من الأجهزة الإلكترونية الأخرى، حيث يمكنك تحويله إلى كاميرا أمنية، أو مساعد صوتي، أو جهاز تحكم عن بعد، وغير ذلك الكثير.

فيما يلي 5 طرق تساعدك على إعادة استخدام هاتفك القديم بدلًا من بيعه بسعر لا يذكر:

1- تحويله إلى جهاز نينتندو جيم بوي:

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يمكنك لعب ألعاب الفيديو في كل مكان تذهب إليه عندما تقوم بتحويل جهاز أندرويد القديم إلى جهاز (نينتندو جيم بوي) Nintendo Game Boy، كل ما تحتاجه إليه ما يلي:

جهاز Hyperkin Smartboy، الذي سيكلفك 50 دولارًا فقط، وأن يكون هاتف أندرويد الخاص بك متوافق معه.

إذا كان لديك جهاز (Game Boy cartridges) ستحتاج إلى cartridges الموجودة به، أو بدلًا من ذلك تنزيل تطبيقات Game Boy Advance من متجر جوجل بلاي على هاتفك ومتابعة اللعب مباشرة.

2- استخدم هاتفك القديم كجهاز تحكم عن بُعد:

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يمكنك تحويل هاتفك القديم سواء كان آيفون، أو هاتف أندرويد إلى جهاز تحكم عن بُعد يمكنك من خلاله التحكم في جميع أجهزتك الذكية، وذلك كالتالي:

قم بتنزيل تطبيق للتحكم عن بُعد مثل: iRule، وهومتاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد على آب ستور.

ثم قم بمزامنة هاتفك مع الأجهزة الذكية الموجودة في المنزل بما في ذلك: أجهزة Xbox One، وRoku، وApple TV، حتى إذا كان لديك مصابيح كهربائية ذكية يمكنك مزامنتها معه أيضًا.

3- تحويله إلى مساعد صوتي:

يُعد إعادة استخدام هاتف أندرويد ليصبح مكبر صوتي مثل: Google Home أمرًا بسيطًا ولا يتطلب تنزيل تطبيقات، وكل ما عليك فعله هو التالي:

تأكد من تحديث هاتفك إلى أحدث نظام تشغيل أندرويد.

العثور على مكبر صوت يدعم الاتصال عبر البلوتوث لإقران هاتفك به، ويجب التأكد من بقاء الجهازين متصلين طوال الوقت.

بعد ذلك يمكنك إعطاء الأوامر الصوتية إلى المكبر الصوتي في أي وقت، أفضل ما في هذه الطريقة هو أنك لن تضطر إلى إنفاق 129 دولارًا على شراء جهاز (جوجل هوم) Google Home.

4- استخدم هاتفك القديم كشاشة مراقبة للأطفال:

بدلاً من الركض إلى غرفة طفلك في كل مرة تظن أنك تسمع صوت بكاء، أو ضوضاء غريبة، يمكنك التحقق لمعرفة ما إذا كان طفلك على ما يرام عن طريق تحويل هاتفك القديم إلى شاشة مراقبة له، من خلال اتباع الخطوات التالية:

يمكنك إعداد هاتفك القديم ككاميرا مراقبة في الغرفة والوصول إليه من هاتفك الحالي عن طريق تثبيت تطبيق (سكايب) Skype على كلا الجهازين.

أو استخدام أحد تطبيقات مراقبة الأطفال مثل: Cloud Baby Monitor المتاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد على آب ستور.

5- تحويله إلى (ماوس لاسلكي) wireless mouse:

يمكنك تحويل هاتفك القديم سواء كان آيفون، أو هاتف أندرويد إلى (ماوس لاسلكي) wireless mouse في أي وقت من الأوقات، كل ما ستحتاج إليه هو تنزيل تطبيق، مثل Remote Mouse لنظامي التشغيل (أندرويد)، و(آي أو إس)، وبمجرد تثبيت التطبيق، قم بتوصيل هاتفك والحاسوب بشبكة الواي فاي Wi-Fi نفسها.