كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Google” تستعد لإطلاق إصدار جديد من “Home Mini”

متابعة-سنيار: يبدو أن Google تنتج نسخة جديدة من مكبر صوت Home Mini وتعيد تسميتها بـ “Nest Mini”.

يأتي التقرير الذي يتضمن بعض التفاصيل الأخرى حول النسخة الجديدة لمنافس Google Amazon Amazon، من 9to5Google .

ولعل أفضل الأخبار لعشاق الجهاز هي أن الصوت سيكون أفضل بكثير، “مع ارتفاع الحد الأقصى لحجم الصوت وتحسين جودة الصوت بشكل عام”.

يمكن أن تشمل الميزات الجديدة الأخرى مقبس استريو 3.5 ملم، وربما مجموعة جديدة من الألوان.

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الشيء الوحيد الذي لن يتغير وفقا للتقرير هو الحجم، حيث من المتوقع أن يكون الجيل الجديد من مكبر الصوت بنفس حجم الإصدار الحالي تقريبًا.

ونظرا لقرار Google دمج Nest مع قسم المنتجات المنزلية الخاص بها، فقد يكون اسم الجهاز هو “Google Nest Hub Max”.

لا توجد معلومات عن تاريخ الإصدار، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق هذا الخريف.