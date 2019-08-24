تكنولوجيا: إعلان تشويقي من Redmi لهاتف Note 8 Pro بميزة تكبير حتى 25 مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق مؤتمر Redmi القادم في 29 من أغسطس للإعلان عن هواتف Note 8 وNote 8 Pro، وفي أحدث إعلان تشويقي من الشركة أكدت على ميزة تكبير حتى 25 مرة في هاتف Note 8 Pro.

أكدت شركة Redmi على أن هاتف Note 8 Pro ينطلق قريباً كأول الإصدارات التي تضم مستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل، ومن جديد تكشف العلامة التجارية عن إعلان تشويقي جديد يشير إلى ميزة التكبير حتى 25 مرة في الهاتف بأدق التفاصيل.

كما اشارت Redmi في تصريحات أخرى إلى أن الكاميرة المميزة بمستشعر 64 ميجا بيكسل في هاتف Note 8 Pro ستنتج صور بدقة 9248 في 6936 بيكسل، أي 25 مرة من دقة عرض Full-HD، وأعلى من دقة 4K ب7.7 مرة، وأيضاً مرتين أكثر من دقة 8K.

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أيضاً من المقرر أن ينطلق كلاً من هاتفي Note 8 وNote 8 Pro برقاقة معالج Helio G90T التي تأتي بآداء يدعم الألعاب بشكل خاص، كما يضم هاتف Note 8 مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، لذا نترقب الإعلان الرسمي خلال الأسبوع المقبل لنتعرف على مميزات سلسلة Note 8 بشكل أوضح.

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