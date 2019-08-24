ساعات Apple Watch المستقبلية قد تدعم 5G وقد تضم مستشعر غاز أكسيد المعادن

فاطمة أيت طالب - دبي - تدعم الساعة الذكية Apple Watch حاليًا شبكات الجيل الرابع LTE، ولكن بالنظر إلى أنه من المتوقع أن تكون شبكات الجيل الخامس 5G هي مستقبل الإتصال بالنسبة للأجهزة المحمولة بصفة عامة، فنحن نعتقد بأن شركة آبل ستقوم في مرحلة ما في المستقبل بإطلاق النسخة المتوافقة مع شبكات 5G من الساعة الذكية Apple Watch. وعلى ذكر ذلك، فقد تم اليوم رصد براءة إختراع جديدة من شركة آبل تلمح إلى أن هذه الأخيرة تفكر فعلاً في إنشاء مثل هذا الجهاز.

بطبيعة الحال، لا يزال من غير المؤكد متى ستظهر أول نسخة متوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G من الساعة الذكية Apple Watch مع العلم بأنه من غير المتوقع أن نرى أولى هواتف iPhone المتوافقة مع هذا الجيل الجديد من الشبكات اللاسلكية حتى العام 2020. وبغض النظر عن 5G، فقد تم أيضًا إكتشاف براءة إختراع أخرى من آبل تلمح إلى أن هذه الأخيرة تفكر أيضًا في تضمين مستشعر غاز أكسيد المعادن في ساعات Apple Watch المستقبلية.

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في الأساس، تم تصميم هذا المستشعر لإختبار جودة الهواء في البيئة التي تتواجد فيها. ونظرًا إلى أنه يتم تعريف Apple Watch عادة على أنها جهاز طبي، فإن القدرة على تتبع جودة الهواء أمر منطقي. على سبيل المثال، يمكن للساعة الذكية Apple Watch بفضل هذا المستشعر أن تخبر المستخدمين عما إذا كان الهواء ملوثًا اليوم أم لا، مما قد يدفع الأشخاص إلى البقاء في المنزل أو ربما إرتداء قناع لتجنب الإصابة بالمرض.

ومع ذلك، فهذه لا تزال مجرد براءات إختراع، مما يعني أنه ليس هناك ما يؤكد بأنها ستتحقق على أرض الواقع. ومع ذلك، فهي تبقى براءات إختراع مثيرة للإهتمام، ونحن لا نمانع رؤية شركة آبل تقوم بتضمين بعض من هذه الميزات في ساعات Apple Watch المستقبلية.