تكنولوجيا: Oppo تطلق إعلانها التشويقي الأول لهواتف Reno2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Oppo إعلانها التشويقي الأول للجيل الجديد من هواتف Reno، حيث جاء الإعلان التشويقي في مقطع فيديو قصير ينتهي بظهور العلامة التجارية للجيل القادم Reno2.

نشر الإعلان التشويقي الأول لهواتف Reno2 من Oppo على صفحة الشركة الرسمية في Weibo، ولقد كشف سابقاً على أن هاتف Reno2 ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 730 مع تقنية التكبير حتى 20 مرة، كما تأتي الكاميرة بنمط ليلي للتصوير بكفاءة وثبات أعلى.

ومن المقرر أن يأتي التكبير البصري في هاتف Reno2 حتى 5 مرات، بينما يدعم الهاتف تكبير رقمي حتى 20 مرة، لذا لا يضم الإصدار الجديد نموذج periscope.

كما تقدم Oppo تصميم منبثق للكاميرة الأمامية في الجيل الجديد Reno2، وهو نفس التصميم الذي قدم في الإصدار الأول Reno، على أن يضم التصميم المنبثق مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، بينما يضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر telephoto بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر ثالث بدقة 8 ميجا بيكسل وزوايا عرض واسعة، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

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يذكر أن Oppo تكشف النقاب عن سلسلة Reno2 في مؤتمر يعقد في 28 من أغسطس، لذا نترقب الإعلان الرسمي لنتعرف على مميزات الجيل الجديد من هواتف Reno.

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