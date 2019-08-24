فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تكتب كثيرًا باللغة الإنجليزية، فقد تكون على دراية ببرنامج يُدعى Grammarly Keyboard، وهو عبارة عن خدمة تتيح لك التحقق من قواعد اللغة أثناء الكتابة. هذه الخدمة موجودة كإضافة على المتصفحات وهي موجودة أيضًا كتطبيق لوحة مفاتيح لأجهزة الأندرويد و iOS. إذا كنت تستخدم هذا الأخير، فقد يكون التحديث الأخير الذي حصل عليه يستحق إهتمامك.
هذا لأنه في أحدث تحديث لتطبيق لوحة المفاتيح Grammarly Keyboard لنظامي الأندرويد و iOS، جلب المطورون ميزة تقترح المرادفات على المستخدمين للتطبيق. وبالنسبة لغير المطلعين، فالمرادفات هي كلمات لها معاني شبه متطابقة. يتم إستخدامها من أجل توفير بعض التنوع أثناء الكتابة والمزيد من السلاسة وتجنب التكرار في النصوص.
من خلال إقتراح المرادفات من قبل تطبيق Grammarly Keyboard، سيتمكن المستخدمون الآن من إستبدال الكلمات التي يكتبونها إذا كانوا يتطلعون إلى المزيد من التنويع وتجنب التكرار. يمكن إستخدام هذه الميزة الجديدة أثناء كتابة مستند على هاتفك وترغب في جعله يبدو مثاليًا. لسنا متأكدين من مدى فائدة هذه الميزة بالنسبة للرسائل النصية، والتي عادة ما تكون عادية وبسيطة للغاية، ولكن الخيار متاح إذا كنت تريد إستخدامه.
يجب أن يكون التحديث متوفرًا بالفعل الآن، لذا إنتقل إلى متجر iOS App Store أو Google Play Store إذا كنت ترغب في التحقق من هذه الميزة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث جديد لتطبيق Grammarly Keyboard يضيف المرادفات لجعلك تبدو ذكيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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