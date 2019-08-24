Huawei تتوقع تراجع عائداتها من مبيعات الهواتف الذكية بمقدار 10 مليارات دولار بسبب الحظر الأمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - أظهر التقرير المالي للنصف الأول من هذا العام من شركة Huawei نمو إيرادات الشركة بنسبة 23 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبيع 118 مليون هاتف ذكي خلال هذه الفترة على الرغم من التأثير السلبي للحظر التجاري الأمريكي.

من المتوقع أن تتكبد الشركة الصينية العملاقة خسائر كبيرة بعد إدراجها في القائمة السوداء للحكومة الأمريكية، ولكنها عدلت الآن توقعاتها بحيث أصبحت الآن تتوقع أن يتكبد قسم الأجهزة الإستهلاكية في الشركة خسارة قدرها 10 مليارات دولار أمريكية على مستوى العائدات، وهو ما يعني خسائر أقل بنحو الثلث مقارنة مع التوقعات الأولية.

Advertisements

كشف نائب رئيس مجلس إدارة شركة Huawei، السيد Eric Xu عن هذه التنبؤات خلال جلسة أسئلة وأجوبة عقب الإعلان عن رقاقة Ascend 910 AI الجديدة من شركة Huawei المخصصة لمراكز البيانات. ووفقا للسيد Eric Xu، فقد أوضح بأن هذا الحظر أثر بالتأكيد على إستراتيجية Huawei التجارية للمضي قدمًا نحو الأمام، ولكن الخسائر المحتملة لقسم الأجهزة الإستهلاكية لا تمثل تهديدًا كبيرًا كما كان متوقعًا من قبل.

حصلت شركة Huawei مؤخرًا على تمديد آخر مما يتيح لها مواصلة التعامل مع الشركات الأمريكية لمدة 90 يومًا إضافية. هناك آمال كبيرة في أن تتوصل الصين والولايات المتحدة الأمريكية إلى إتفاق بشأن نزاعهما التجاري المستمر قبل إنتهاء الفترة المُمددة الجديدة، ولكن وفقا للتطورات السابقة، فلا يوجد شيء مؤكد.