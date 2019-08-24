ألقي نظرة على صور الهاتف OnePlus 7T، وهي تؤكد لنا قدومه مع ثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ يومين رأينا رسومات تخطيطية لهاتف غامض من شركة OnePlus يضم كاميرا بتصميم دائري في الواجهة الخلفية، والآن تبين أن هذا الهاتف هو OnePlus 7T. ويأتي هذا التأكيد من المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks الذي قرر اليوم نشر صور حاسوبية جديدة تستعرض لنا كيف سيبدو هذا الهاتف من مختلف الزوايا.

كما تلاحظون، الواجهة الأمامية للهاتف OnePlus 7T تشبه الواجهة الأمامية للهاتف OnePlus 7 الحالي، فهو الآخر يضم شاشة طويلة تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية وسماعة الأذن وبقية المستشعرات الأخرى. ومع ذلك، لا يمكننا قول نفس الشيء عن الواجهة الخلفية، فهي تمتاز بتصميم مختلف يشمل وحدة دائرية الشكل تضم ثلاث كاميرات على عكس الهاتف OnePlus 7 الحالي الذي يضم كاميرتين فقط في الواجهة الخلفية تمتاز بوضعية عمودية في الجزء الأوسط العلوي من الواجهة.

التغيير الأخر الملاحظ موجود في الجزء السفلي من الهاتف OnePlus 7T، فهذا الأخير يضم منفذ USB Type-C في الوسط يتواجد بجانبه منفذ مكبر الصوت في أحد الجانبين ومنفذ الميكروفون في الجانب الآخر على عكس الهاتف OnePlus 7 الحالي الذي يضم منفذ USB Type-C في الوسط ومنفذ مكبر الصوت في أحد الجانبين ومنفذ الميكروفون في الجانب الآخر مع الحفاظ على نفس تصميم المنفذ. وبالنسبة لبقية التصميم، فقد ظل على حاله من دون تغيير مع العلم بأن الهاتف OnePlus 7T يمتاز أيضًا بنفس أبعاد الهاتف OnePlus 7 تقريبًا.

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وفيما يخص المواصفات التقنية، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف OnePlus 7T مع المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، ومع ما يصل إلى 8GB من الذاكرة العشوائية. وبالعودة إلى الكاميرات، فيبدو أن الكاميرا الأمامية ستبقى على حالها من دون تغيير، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت الكاميرا الأساسية للهاتف OnePlus 7T ستأتي مع كاميرا مقربة أو مع كاميرا واسعة الزاوية أو كلاهما. وتجدر الإشارة إلى أن الهاتف OnePlus 7 الحالي لا يضم أي من هذه الكاميرات، وبالتالي فهي ستكون إضافة مميزة.

عمومًا، من المرجح أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين OnePlus 7T و OnePlus 7T Pro في شهر سبتمبر المقبل جنبًا إلى جنب مع التلفاز الذكي OnePlus TV. ووفقا لـ OnLeaks، فهو ذكر بأن شركة OnePlus تخطط أيضًا للإعلان عن الهاتف OnePlus 7T McLaren Edition كذلك.