تكنولوجيا: vivo تقدم هاتفي iQOO Pro وiQOO Pro 5G بميزة دعم شاحن بقدرة 44W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتفي iQOO Pro وiQOO Pro 5G من vivo رسمياً برقاقة معالج Snapdragon 855 Plus، كما يأتي الهاتفين بميزة دعم شاحن بقدرة 44W بتقنية الشحن فائق السرعة.

يأتي خط إنتاج vivo من سلسلة هواتف iQOO ليستهدف دعم المستخدمين بتجربة ألعاب مميزة، ولقد أطلقت الشركة اثنان من الإصدارات الجديدة من هذه السلسلة مؤخراً يأتي أحدهما ليدعم الإتصال بشبكات 4G وهو هاتف iQOO Pro بينما يدعم iQOO Pro 5G الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

ويضم كلا الهاتفين رقاقة معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 855 Plus، كما يتوافق الهاتفين في حجم الشاشة 6.41 إنش والتي تدعم دقة عرض 1080 في 2340 بيكسل، مع شاشة Super AMOLED تضم مستشعر للبصمة.

ويضم هاتفي iQOO Pro وiQOO Pro 5G كاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.79، ومستشعر ثانوي بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

ويضم الهاتفين مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية بفتحة عدسات f/2.0، كما يدعم هاتفي iQOO Pro وiQOO Pro 5G بطارية بقدرة 4500 mAh مع شاحن بقدرة 44W بتقنية شحن فائقة السرعة، ويعمل هاتفي iQOO Pro وiQOO Pro 5G بنظام تشغيل Android 9 Pie مع واجهة Funtouch 9.

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ويتوافق هاتفي iQOO Pro وiQOO Pro 5G في قياسات 158.77 في 75.73 في 9.325 مم، بينما يختلف وزن الإصدارين، حيث يأتي هاتف iQOO Pro بوزن 215 جرام، بينما يأتي إصدار iQOO Pro 5G بوزن 217 جرام.

من المقرر أيضاً أن يتوفر هاتف iQOO Pro باثنان من الإختيارات بتكوينات مختلفة في السعة التخزينية والذاكرة العشوائية، ويتميز النموذج الأول بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 451 دولار.

وينطلق هاتف iQOO Pro 5G بنموذج رئيسي يضم ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 536 دولار، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 564 دولار، ويتميز النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 578 دولار، كما يأتي كلا الهاتفين بلوني الأسود والأزرق.

ويتوفر هاتف iQOO Pro للحجز المسبق في السوق الصيني اليوم على أن يبدأ الشحن في 30 من أغسطس، بينما يبدأ الحجز المسبق لهاتف iQOO Pro 5G في 29 من أغسطس، وينطلق للسوق الصيني في 2 من سبتمبر.

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